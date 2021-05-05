6 قرارات من «عليا كورونا».. المطاعم «دليفري» والشواطئ مغلقة في العيد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، توافق اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على 6 قرارات رئيسية خلال اجتماعها اليوم، جاءت كالآتي:

1. غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من 9 مساء.

2. السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «ديلفري» خلال تلك الفترة.

3. حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت أيا كانت.

4. السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات.

5. غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة لحركة الحافلات في العيد.

6. منح فترة إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، أي 5 أيام.

- تسري قرارات لجنة كورونا اعتباراً من الغد لمدة أسبوعين.