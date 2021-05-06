مواقف في حياة الشعراوي.. رأى النبي في المنام بالمسجد النبوي

مواقف كثيرة في حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الملقب بـ«إمام الدعاة»، أبرزها ما رواه في كتابه «أنا من آل البيت» عن علاقته بآل البيت وقصة حبه لهم وللصالحين ومدى التقارب بينه والصوفية من صغر سنه.

وروى الكاتب الصحفي محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة القرّاء، وصاحب كتابي «الموسوعة الكاملة لحياة الامام الشعراوي» و«في رحاب إمام الدعاة»، قصة حب إمام الدعاة لرحاب رسول الله وآل البيت.

الساعاتي: الشعراوي يزور المسجد النبوي كلما زار السعودية

حكى الساعاتي لـ«الوطن»، أن الشعرواي كلما سافر إلى السعودية، حرص على استثمار أوقاته فى زيارة المسجد النبوي، وذات مرة أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قرارا سياسيا بسحب البعثة الأزهرية التي كان يترأسها الشيخ الراحل، فشعر الأخير بالحزن الشديد لأنه لم يتمكن من زيارة الرسول، فقد كان حريصًا على قضاء العطلة الأسبوعية في رحابه.

في ذلك اليوم وعلى إثر القرار الذي اتخذه جمال عبدالناصر، قرر الشيخ الشعراوي قبل أن يغادر السعودية، أن يؤدي زيارة الوداع للرسول، وسافر من جامعة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مسافة تصل إلى 450 كيلو، تحمل مشقتها من أجل أن يقف في المواجهة الشريفة لرسول الله وبكى بكاء شديدا، ثم صلى ركعتين وجلس في الروضة الشريفة فأخذته سنة من النوم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رؤيا وهو يربت على كتفه ويقول له: «لا تحزن يا شعراوي فإن لنا بابا بمصر هو الحسين».

وحكى الساعاتي أن الشعراوى قام من نومه سعيدا وظل يردد الصلاة والسلام على رسول الله، وقرر بعد عودته إلى مصر زيارة مسجد الحسين، وبالفعل عند وصوله إلى الباب الأخضر للمسجد، لاحظ أن عقارا جديدا يطل على مسجد الإمام الحسين يبنى، فقرر أن يشتري به شقتين، إحداهما في الدور الثاني، والثانية خصصها لطهى الإطعام الموجه لسبيل الله.