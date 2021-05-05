في 15 يوما.. توريد 50% من قمح 2021 المستهدف توريده في الدقهلية

حققت مديرية تموين الدقهلية أكثر من 50% من المستهدف توريده من القمح المحلي لموسم العام 2021 بعد توريد أكثر من 106 ألف طن قمح خلال 15 يوما فقط من فتح باب التوريد في 20 أبريل الماضي تحت إشراف المهندس السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمشاركة مديرية الزراعة بالإضافة إلي الجهات المسؤولة عن منظومة القمح بالمحافظة، بعد أن استعدت مديرية التموين بفتح وتجهيز جميع مواقع التوريد والتى تبلغ 32 موقعا تخزينيا تشمل 5 صوامع و5 هناجر و22 شونة موزعين علي مراكز الدقهلية المختلفة.

توريد 106 ألف طن قمح خلال 15 يوما في الدقهلية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الكميات التي تم توريدها خلال 15 يوما منذ فتح باب التوريد يوم 20 أبريل الجاري بلغت 106 ألف و25 طنا، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة والتي يحدد علي أساسها السعر، والذي تحدد بمبلغ 725 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراطا، والدرجة الأقل بمبلغ 715 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، وأقل الدرجات بمبلغ 705 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراطا، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.

كميات القمح في صوامع الدقهلية

وأضاف صليب لـ«الوطن» أن ما تم توريده بلغ 56 ألف و965 طنا لصوامع الشركة المصرية القابضة، و36 ألف و109 طنا إلى شركة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلي 12 ألف طن إلى شون البنك الزراعي المصري، مؤكدا أن إجمالي المستهدف توريده خلال الموسم الحالي يبلغ 210 ألف طن قمح من إنتاج موسم 2021، حيث تبلغ المساحات المزروعة من القمح 235 ألف فدان حسب إحصائية مديرية الزراعة بالدقهلية.