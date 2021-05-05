«الصحة» تدعم مستشفى الغردقة العام بجهازي تنفس صناعيين

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، تزويد مستشفى الغردقة العام بجهازي تنفس صناعيين دعما من وزارة الصحة بقيمة إجمالية 850 ألف جنيه، وذلك في إطار الإجراءات والاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور تامر مرعي إلى دعم وزارة الصحة لمستشفى الغردقة العام، وذلك في ضوء دعم المستشفيات وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة ودعم العنايات المركزة والمتوسطة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل في ظل مرور البلاد بهذه الجائحة.

وأشاد مرعي بدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومحافظ البحر الأحمر لمستشفيات البحرالأحمر بكافة الإمكانيات بما يساهم في تحقيق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد.

تطعيم مرضى الكلى بلقاح كورونا بمستشفيات البحر الأحمر

وتواصل الفرق الطبية المخصصة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بتطعيم مرضى الغسيل الكلوي بوحدات الكلى الصناعي بجميع مستشفيات المحافظة، والتي انطلقت فاعلياتها أمس، وذلك تيسيراً على المرضى والمواطنين من مشقة السفر وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع وحدات الكلى بالمستشفيات، في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتعليمات الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر.