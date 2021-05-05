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محمود مسلم

الاتحاد الأوروبي: نحرص على توثيق العلاقات مع الأردن لمحاربة الإرهاب

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خالد عبد الرسول ووكالات
05:56 م | الأربعاء 05 مايو 2021
الملك عبد الله ملك الأردن

الملك عبد الله ملك الأردن

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، تصميم الاتحاد على توثيق العلاقات مع الأردن، لمحاربة الإرهاب والتطرف وتعزيز الاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أكي»، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يزور بروكسل حاليًا، حيث بحثا مواضيع تتعلق بالسياسة الخارجية الإقليمية والعلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول وسائل محاربة جائحة كورونا، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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