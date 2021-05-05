«التعليم» توجه مديري المدارس بإعلان نتائج امتحانات النقل

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري مدارس الابتدائية والإعدادية، بإعلان نتائج امتحانات شهر أبريل2021 وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، موضحة أن مديري المدارس يتولون مراجعة الدرجات جيداً قبل إعلان النتائج.

وأضافت الوزارة في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أنه سيجري عقد امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2021، بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية والإعدادية، في المنازل، لافتة إلى أن إعلان نتائج الامتحانات سيكون في المدارس.

«التعليم»: الإدارات التعليمية تتولى اعتماد نتائج امتحانات أولى وثانية ثانوي

وتابعت وزراة التربية والتعليم، بأنه سيجري عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي في شهر يونيو المقبل، مشددة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه سيجري عقد امتحانات الثانوية العامة في شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن الإدارات التعليمية تتولى اعتماد نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وإعلانها في المدارس، مؤكدة أن المركز القومي للامتحانات والتوقيم التربوي نسق مع جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات لمراجعة درجات الامتحانات.

وفي سياق متصل، أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهائها من تصحيح امتحانات صفوف النقل، وأوضحت المديريات أنه يجري حالياً مراجعة درجات الطلاب قبل إعلانها.

وقال محمد عبدالتواب مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه سيجري إعلان نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع الجاري، موضحاً أنه يجري حالياً مراجعة نسبة الشفافية في التصحيح.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التأكيد على موجهي المواد بضرورة الالتزام بمراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب وإعداد الكشوفات النهائية بها، لافتاً إلى أنه جار الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية.

ومن جانبه قال بسكاوي مصطفى مدير إدارة العمرانية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، أنه سيجري إعلان نتيجة امتحانات صفوف النقل، ونتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع الجاري.