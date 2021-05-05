«ليه يا هنا؟».. خالد منصور يطرح أغنية كوميدية عن مسلسل «لعبة نيوتن»

طرح الفنان الكوميدي خالد منصور، أغنية بعنوان «ليه يا هنا؟»، وقدمها بشكل كوميدي وساخر، على تصرفات وقرارت شخصية «هنا» في مسلسل «لعبة نيوتن».

وتضمنت الأغنية التي تحمل اسم «ليه يا هنا» مشاهد لـ منى زكي، التي تقوم بدور «هنا»، من المسلسل تجمعها بـ«حازم» محمد ممدوح، في أثناء مشاجرتها معه، عندما اختلف معها عندما علم أنها تسكن في منزل «بيج زي» آدم الشرقاوي، وأيضاً مشاهد من الولادة.

ولاقت الأغنية إعجاب رواد سوشيال ميديا، الذين أعربوا عن فكرتهم بالأغنية، بينما قامت منى زكي بنشرها عبر خاصية الـ«ستوري» بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تدور قصة مسلسل «لعبة نيوتن» حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

يذكر أنّ الفنان والمُذيع خالد منصور، يخوض تجربة تليفزيونية جديدة في شهر رمضان المُبارك، حيث يُقدم برنامج يحمل اسم «كاتشاب»، وهو هو برنامج فني ساخر، حيث يرصد خالد منصور، يُقدم من خلالها نقدًا هزليًا عن البرامج والمسلسلات المعروضة طوال شهر رمضان، وسيُعرض عبر منصة «شاهد».

خالد منصور، هو ممثل وكاتب ومقدم برامج ومؤدي صوت، بدأ في مقتبل حياته بالعمل كمؤدي صوتي في اﻹعلانات التجارية، وقدم برنامج المقالب «التجربة الخفية» مع شادي ألفونس عبر شبكة تليفزيون النهار.