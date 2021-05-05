تزامنًا مع الثلث الأخير من شهر رمضان الكريم، واقتراب انتهاء السباق الرمضاني للدراما المصرية، لذلك زادت عمليات البحث عن تردد قناة سي بي سي دراما 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على CBC Drama، لأنها واحدة من أهم القنوات التي تعرض مجموعة من أنجح المسلسلات الرمضانية هذا العام.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهورها على مدار الساعة، في مجال البرامج التلفزيونية، تردد قناة سي بي سي دراما 2021، ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على CBC Drama، التي تعرض برامج ومسلسلات مميزة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تردد قناة سي بي سي دراما 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على CBC Drama

تردد قناة CBC سي بي سي دارما

تردد سي بي سي: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على CBC Drama

ويمكن متابعة عدد من المسلسلات الرمضانية الناجحة لهذا العام عبر CBC Drama.

مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير

مسلسل «اللي ملوش كبير» للفنانة ياسمين عبدالعزيز، يعرض يوميا الساعة 10:45 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 4:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 06:45 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل حرب أهلية

مسلسل حرب أهلية للفنانة يسرا، يعرض على شاشة سي بي سي دراما يوميا الساعة 9:30 مساءً.، والإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 5:45 صباحًا، و2:30 ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر

ويعرض مسلسل «ضد الكسر» للفنانة نيللي كريم، الساعة 12 منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى الساعة 3:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:15 صباحًا، و12 ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل وكل ما نفترق

كما يعرض مسلسل وكل مانفترق للفنانة ريهام حجاج، الساعة 8:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1:15 ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل القاهرة كابول

مسلسل القاهرة كابول، الذي يجسد بطولته العديد من للفنانين منهم طارق لطفي وحنان مطاوع وخالد الصاوي، يعرض يوميا على شاشة سي بي سي دراما الساعة 1:15 صباحًا، والساعة 7 صباحًا، والساعة 10:45 صباحًا، 3:45 عصرُا.