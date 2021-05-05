وضع حجر أساس التوسع في كليتين ومركز الأورام بجامعة المنصورة غدا

تبدأ جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، موجة من التوسعات البنائية الجديدة في كلياتها ومراكزها الطبية، حيث يضع رئيس الجامعة غدا، حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والطبية بالجامعة، تبدأ بوضع حجر الأساس لمبنى الطلاب المركزي بكلية الهندسة – جامعة المنصورة على مساحة 2150 مترًا مربعًا، ويتكون من بدروم وأرضي وثمانية طوابق متكررة.

ويشتمل مبنى الطلاب المركزي بكلية الهندسة، على مدرجات ومسرح كبير ومعامل مركزية لجميع التخصصات، وكذلك مبنى خدمات مركزي لطلاب كلية الهندسة ومعرض كبير لعرض مشاريع التخرج لجميع التخصصات، كما يشتمل على عدد من المعامل البحثية المتخصصة في جميع المجالات الهندسية.

وضع حجر أساس التوسع بكلية الحاسبات والمعلومات بالمنصورة

ويتوجه رئيس الجامعة لوضع حجر الأساس لمبنى امتداد كلية الحاسبات والمعلومات على مساحة 2400 متر مربع، والذي يتكون من بدروم ودور أرضي وعدد 6 أدوار علوية لاستيعاب أعداد الطلاب المقبولين بالكلية، والتوسع في إنشاء برامج خاصة جديدة بالكلية حيث أن الأماكن المتاحة حاليا لم تعد تلبى احتياجات العملية التعليمية بالكلية

وتتضمن التوسعات 4 مدرجات سعة 500 طالب أو أكثر، وعدد 20 معمل حاسب آلي، وعدد 5 معامل متخصصة، وقاعة امتحانات، وقاعة سيمنارات، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، ومكاتب إدارية.

التوسع في مركز الأورام جامعة المنصورة

وسيتم وضع حجر الأساس لمبنى توسعي امتداد لمركز الأورام على مساحة 550م2 مكون من بدروم وأرضي وعدد 8 أدوار متطابقة تضم: البدروم قسم الأشعة عبارة عن أجهزة علاج إشعاعي، مفرمة النفايات، ومحطة الكهرباء: البدروم الثاني قسم المخازن عبارة عن مخازن مركزية ، والدور الأرضي: استراحات انتظار المرضى والصيدلية الرئيسية للمركز، والدور الأول: عيادات الأطفال عبارة عن عدد 7 عيادات كشف، غرف إدارية، غرف علاج، غرف أشعة، والدور الثاني: عيادات الجراحة عبارة عن عدد 10 عيادات للكشف، والدور الثالث: عيادات الباطنة عبارة عن عدد 10 عيادات للكشف، والدور الرابع: عيادات أمراض الدم عبارة عن عدد 10 عيادات أمراض الدم والمعامل، والدورين الخامس والسادس: إداري عبارة عن مكاتب إدارية لموظفي المركز والعاملين به، والدورين السابع والثامن: إقامة داخلية عبارة عن عدد 10 غرف للإقامة الداخلية للدور الواحد.