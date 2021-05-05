عاجل.. اشتباه إصابة الموسيقار جمال سلامة بفيروس كورونا ودخوله المستشفى

شهدت الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة، تدهورًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، نُقل إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لاسيما بعد وجود مشاكل في التنفس.

وقالت مصادر مُقربة من الموسيقار جمال سلامة، لـ«الوطن»، إنّه جرى حجز الموسيقار في المستشفى، إذ أن هناك اشتباه في إصابته بفيروس كورونا، حيث أجرى المسحة بشأن التأكد من مدى إصابته من عدمه، إذ أنه لازال يخضع للعلاج بعد، مطالبًا بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وطالبت المصادر، نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بسرعة التدخل وتقديم العون والمساعدة، للموسيقار جمال سلامة، لاسيما في تلك الظروف الراهنة.