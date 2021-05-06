«التحكم الإقليمي للكهرباء» يخدم 26 مليون مواطن في 6 محافظات بالدلتا

تنفذ الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع «التحالف العالمى»، التصميم والإشراف على مركز التحكم الإقليمي لشبكة كهرباء الجهد العالي بمنطقة الدلتا لتدعيم الشبكة المصرية للنقل للوصول لأعلى معايير الجودة العالمية في التصميم لخدمه 26 مليون مواطن موزعين على 6 محافظات بالدلتا.

تكلفة تنفيذ المشروع

- تعد تكلفة المشروع 266.8 مليون يورو بالإضافة إلي 369.9 مليون جنية مصري، إضافة إلى قيمة الضرائب والجمارك بما يعادل 936 مليون جنيه مصري.

- مدة تنفيذ الأعمال 24 شهرا

- العقد يشمل التدريب الخارجي والداخلي والدعم الفني والضمان.

أهداف تنفيذ المشروع

- مواجهة التوسع الهائل في الشبكة الكهربائية، حيث يستهدف التصميم المبدئي لمركز التحكم الإقليمي مراقبة 107 محطات بسعة إسمية 12000 ميجا فولت أمبير قابل للتوسع حتى 200 محطة محولات في منطقة الدلتا خلال الـ15 سنة القادمة.

- تقليل زمن انقطاعات التغذية الكهربية بإستخدام أحدث الأساليب العلمية في اكتشاف الأعطال والمناطق المتاثرة بها وسرعة تأمين التغذية لهذه الأماكن وتحسين معدلات إتاحية الطاقة الكهربية للمشتركين والمستثمرين.

- تسهيل عمل المناورات وتوزيع الأحمال لإمكانية تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة لمهمات الشبكة طبقا للمعدلات العالمية.

- تسهيل عمل الدراسات اللازمة لمواجهة تطور الأحمال والحفاظ على مستوى الجودة العالي لخدمة المشتركين.

- التشغيل الإقتصادي لمهمات الشبكة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال- الإسهام فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تحسين نوعية خدمات الطاقة- تحقيق وفورات اقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

- من المستهدف أن يخدم مركز التحكم ما يزيد عن 26 مليون مواطن موزعين على 6 محافظات بالدلتا وهي «الدقهلية - الغربية - المنوفية - القليوبية - كفرالشيخ - دمياط».

يذكر أنه في 3 ديسمبر من العام الماضي تم التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية في هذا المجال لتنفيذ أعمال الحزمة الثانية من المشروع بمدة تنفيذ 18 شهرا، حيث يشمل العقد التدريب الخارجي والداخلي والضمان والدعم الفني بأطقم مصرية خالصة لتنفيذ الأعمال.