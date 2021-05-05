متى ليلة القدر 2021؟.. يتبقى 7 ليال منها 3 وترية تعرف على مواعيدها

يبحث الكثير من المسلمين، عن الإجابة على سؤال مفاده «متى ليلة القدر 2021؟» لا سيما منذ حلول العشر الأواخر من الشهر، ويتبقى نحو 7 ليالي منها 3 ليالي وترية، إذ بدأت أولى لياليه من مغرب السبت الماضي، وتعد ليلة 20 من رمضان، ويتحرى المسلمون في هذه الليالي العشر ليلة القدر، لا سيما في الليالي الوترية، ويستعرض التقرير التالي مواعيد الليالي الوترية.

متى ليلة القدر 2021؟

وبخصوص الحديث عن السؤال الذي يبحث عنه بعض المسلمين متى ليلة القدر 2021؟، فيمكن تحريها في العشر الأواخر من رمضان، وهناك قول آخر عن تحريها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، حيث بدأت الليلة الوترية الأولى مساء الأحد 2 مايو والتي وافقت ليلة 21 من رمضان، ثم الثلاثاء 4 مايو والتي توافق ليلة 23 من رمضان، ثم غدا الخميس 6 مايو والتي توافق ليلة 25 رمضان، والسبت 8 مايو ليلة 27 من رمضان والتي يظن كثيرون أنها توافق ليلة القدر، والإثنين 10 مايو ليلة 29 من رمضان.

مواسم الخير

وبالإضافة إلى سؤال متى ليلة القدر 2021؟ فقد قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ النبي صلّ الله عليه وآله وسلم، أرشدنا إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، مشيرة إلى أنَّ من أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، وهي ليلة القدر خير من ألف شهر.

فضل العشر الأواخر

وبخصوص فضل العشر الأواخر من رمضان، والتي تتضمن موعد ليلة القدر 2021، وما يشرع فيها، فقد حثت دار الإفتاء، في فيديو «موشن جرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بمشاغل الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها في الدنيا والآخرة، فعن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّ الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».

وحثت الدار، من خلال فيديو «موشن جرافيك» وحدة الرسوم المتحركة قبل عدة أسابيع، المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من خلال:

1- قراءة القرآن.

2- الذكر الدائم.

3- الالتزام بفرض الصلاة وعدم الانشغال عنها بمشاغل الدنيا.

4- اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير.

5- إحياء الليل، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحياء الليل وأيقظ أهله وشد مئزر ومعنى إحياء الليل: أي استغرقه بالسهر في الصلاة والذكر وغيرهما.

6- أيضًا يستحب أداء الزكاة خلال العشر الأواخر من رمضان.