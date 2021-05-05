انسحاب وزير خارجية الهند من مجموعة السبع للاشتباه فى إصابته بـ«كورونا»

انسحب وزير الخارجية الهندى سوبراهمانيام جاى شانكار، اليوم، من اجتماعات مجموعة السبع المنعقدة فى لندن، بسبب احتمال التعرض لفيروس كورونا، بعد إبلاغه بمخالطته لحالات إيجابية محتملة.

وكان «شانكار» قد التقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مساء أمس، وأفادت الخارجية الأمريكية بأنها تلقت نصائح بأن القواعد الصحية المتبعة ستسمح بمواصلة قمة مجموعة السبع.

وذكرت شبكة «سى بى إس» الإخبارية الأمريكية، أن الهند قدمت رقماً جديداً، خلال الساعات الماضية، يتمثل فى تجاوز 20 مليوناً و600 ألف إصابة منذ بداية الوباء، منهم 7 ملايين حالة خلال أبريل الماضى فقط، ومن إجمالى 226 ألف حالة وفاة مؤكدة بالفيروس، تم تسجيل أكثر من 57 ألف حالة خلال الشهر الماضى، وهذا الرقم يمثل 80 حالة فى الساعة الواحدة، فيما ارتفع متوسط الوفيات لـ120 حالة فى الساعة خلال الأسبوعين الماضيين.

وفى محاولة للقضاء على الفيروس، تنوى حكومة بريطانيا إعطاء كل شخص يزيد عمره على 50 عاماً جرعة ثالثة من اللقاح، قبل عيد الميلاد المقبل، وذلك للمرة الأولى، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن دراسة قد أجريت تحت إشراف كريس ويتى، كبير المسئولين الطبيين، خلصت إلى وجود اختيارين، الأول يتضمن منح لقاحات معدلة خصيصاً لتلائم الطفرات الجديدة، والثانى هو إعطاء جرعة ثالثة لواحد من اللقاحات الثلاثة المستخدمة بالفعل وهى لقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية بألمانيا، تسجيل 18 ألفاً و34 إصابة جديدة خلال يوم، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكد إلى 3 ملايين و451 ألفاً و550 حالة، بينما كشفت السلطات الصحية فى البرازيل عن تسجيل 77 ألفاً و359 حالة إصابة، ليرتفع الإجمالى لـ14 مليوناً و856 ألفاً و888 شخصاً.