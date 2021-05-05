ما حقيقة سقوط الصاروخ الصيني في الهند؟ «فيديو»

أثار الخبر المتداول عن احتمال سقوط حطام الصاروخ الصيني «الخارج عن السيطرة» ذعر الكثيرين، خصوصا عندما ادعى البعض أنه سقط في الهند، إذ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي ناشروه أنّه للحظة سقوط الصاروخ الصيني من فئة «لونج مارش 5 بي»، في دولة الهند.

الفيديو المنتشر الذي يدعي ناشروه أنه لسقوط الصاروخ الصيني في الهند، يظهر سقوط صاروخ تجريبيّ تابع لشركة «سبايس إكس» الأمريكية، وهو الأمر الذي حدث في شهر فبراير الماضي، حيث يبدو في الفيديو عدد من الأشخاص على شاطئ وهم يراقبون السماء، وبعد لحظات يسقط جسم من السماء وينفجر لحظة اصطدامه بالأرض.

أتى ذلك في إشارة إلى صاروخ «لونج مارش 5 بي» الذي أطلقت الصين الأسبوع الماضي بواسطته وحدة «تيانهي» وهي أوّل المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائيّة «سي إس إس» في مدار الأرض.

وعادة ما تضع هذه الصواريخ حمولتها في مدار الأرض وتعود للهبوط في مكان محدّد مسبقا أو تحترق وتتفتّت في غلاف الأرض.

ولكن ما حدث مع الصاروخ الصيني هو أنه خرج عن السيطرة ويدور حاليا في مدار الأرض، ومن غير المعروف بعد مكان أو زمان سقوط حطامه نحو الأرض، حتى إعداد هذا التقرير.

وبحسب علماء الفضاء والمؤسسات المتخصصة، من المحتمل أن يسقط الحطام على منطقة مأهولة، لكن الاحتمال الأكبر أن يسقط في مكان غير مأهول كالمحيطات التي تغطّي أكثر من ثلثي الأرض.

كما أن جزءً كبيرا من الحطام يحترق في الغلاف الجويّ ولا تصل إلا بعض القطع إلى الأرض.

جدير بالذكر أن الفيديو المتداول منتشر منذ أشهر ولا علاقة له بالصاروخ الصيني.

وبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أظهر البحث أنّه منشور في شهر فبراير الماضي مع تعليقٍ يشير إلى أنّه يظهر تحطم صاروخٍ تابع لشركة سبايس إكس الأمريكية.

كما نشرت وكالة «فرانس برس» مشاهد من زاوية أخرى تظهر تحطم هذا النموذج التجريبي من صاروخ «ستارشيب» الذي تأمل «سبايس اكس» أن تتمكن يوما من إرساله إلى القمر والمريخ وما بعدهما، مع نقل بشر على متنه.