بدء تطعيم الأطقم الطبية في قطاع البترول بلقاح كورونا غدا

في إطار الاتفاق الذي جرى مؤخرا، بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن تطعيم الأطقم الطبية بمراكز قطاع البترول الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد ، جري التنسيق بين الدكتور مصطفى جمال مساعد الشؤون الطبية بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.

وجرى بالفعل تجهيز 4مراكز طبية تابعة لقطاع البترول شملت المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالقاهرة، والمركز الطبي لقطاع البترول بالسويس، ومستشفى البترول بالإسكندرية، والمركز الطبي لشركة أسيوط لتكرير البترول، وجلاى دعمها بالأجهزة والإمكانيات المتوافقة مع منظومة وزارة الصحة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، وتدريب عدد من العاملين بالمراكز على أعمال التطعيم باللقاح وتسجيل الحالات ومتابعتها.

و يبدأ، غدا الخميس، تطعيم الأطقم الطبية بالمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالقاهرة، على أن تشهد المراكز الطبية الثلاثة الأخرى، مطلع الأسبوع المقبل، بدء تطعيم الأطقم الطبية العاملة بها، و أيضا بدء تطعيم أطقم الإدارات الطبية لكافة شركات البترول.