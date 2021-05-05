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السديس يدشن الاستديو الصوتي بالحرمين الشريفين

نافذة علمية وتوجيهية للعالم وجسرا من التواصل والتعاون

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الوطن
09:27 م | الأربعاء 05 مايو 2021
السديس

السديس

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، "الاستديو" الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.

وقال السديس، خلال التدشين إن «الاستديو» يمثل إنجازا عظيما، ونقلة نوعية وخطوة ريادية في تطوير الأعمال في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي الاهتمام بهذا المشروع العظيم والإنجاز الكبير، للنظر في رسالة الحرمين الشريفين، والأثر العظيم العالمي والإسلامي لهذه الرسالة التي يتطلع إليها المسلمون، ويتطلع إليها العالم.

وتابع الرئيس العام لشؤون الحرمين: «الشكر بعد شكر الله -عزوجل- لولاة الأمر -حفظهم الله- على ما تجده الرئاسة من دعم كبير، ومن عناية فائقة، ورعاية جليلة، تصب في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، وتقديم منظومة الخدمات المتكاملة».

وأضاف أن «الاستديو» سيكون نافذة علمية وتوجيهية للعالم وجسرا من التواصل والتعاون، بحيث يكون عملا فيما يتعلق بتلاوات الحرمين والخطب والمشاركات العلمية والتوجيهية والإرشادية وكذلك الخدمية كافة؛ لتكون على أفضل مستوى.

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