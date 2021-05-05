المنشآت السياحية: غلق المطاعم السياحية 9 مساء واستمرار الديلفري 24 ساعة

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تنتظر وصول قرارا رسميا من وزارة السياحة والآثار بشأن ضوابط التشغيل ومواعيد الغلق الجديدة للمنشآت والمطاعم السياحية خلال أيام عيد الفطر المبارك ليتم تعميمها على جميع أعضاء الغرفة.

خدمة التيك اواي مستمر حتي التاسعة مساء

وأضاف لـ«الوطن» إنه وفقا لقرارات اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فإن المطاعم والمنشآت السياحية ستغلق أبوابها بداية من الغد ولمدة أسبوعين في التاسعة مساء، وذلك بالنسبة لخدمتي تناول الطعام بصالة الطعام بالمنشآة السياحية وخدمة التيك اواي مع استمرار عمل خدمة الديلفري طوال اليوم.

ضوابط التشغيل

وأشار «المصرى» إلى أن الغرفة شددت على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة الالتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خاصة مع الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة من «كوفيد19»، لافتا إلى ضرورة الالتزام بألا يزيد عدد المتواجدين بصالة تناول الطعام بالمطاعم السياحية عن 50% من السعة القصوى للصالة خلال الفترة المسموح باستقبال الزبائن بها، على أن تكون هناك مسافة بينية بين الجلوس على ذات الطاولة، وأيضا ما بين الطاولات الموجودة بالمطاعم مع ارتداء كافة العاملين بالمطاعم الكمامة طوال فترة عملهم وقياس درجة حرارة كافة رواد المطعم قبل دخولهم المطعم مع ضرورة توافر المطهرات والمعقمات وأدوات النظافة.

وأوضح «المصري» أن نسب إقبال الزبائن على تناول وجبة الإفطار في بعض المطاعم السياحية بالأماكن المفتوحة خلال الأيام القليلة الماضية بلغت نحو 100% من النسبة المسموح بها للمنشآت السياحية لاستقبال الرواد والزوار.