مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23.. مي عمر تقطع علاقتها بالسقا بسبب ابنيها

كان الجمهور على موعد اليوم مع مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23، لكل من أحمد السقا وأمير كرارة، والتي شملت الكثير الأحداث بين بطلي العمل عساف الغريب، الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، وغفران الغريب، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة .

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23

وبدأ مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23 بمشهد مقابلة «حمزة» الذي يجسد دوره أحمد مالك، و«فاطمة» التى تجسد دورها ريم سامي، وكانت المفاجأة رؤية «سليم»، الذي يجسد دوره أحمد داش لهم، وهو الأمر الذي أزعجه بسبب رغبته فى الحديث معها مسبقا.

ولذلك اشتد الكلام بينه وبين أخيه «حمزة»، ورفع عليه السلاح وحدثت مشادة بينهما، ثم ذهبا إلى القصر وعنفهما غفران الغريب على ما فعلاه بسبب خادمة.

وبعد ذلك علمت والدتهما «جليلة»، التى تجسد دورها مى عمر بما فعلاه، فأرسلت لهما، ليأتيا إلى منزل والدتها وعنفتهما، ولكنهما عاتباها مجددا على ما فعلته بهما، وأنها باعتهما من أجل حبها لعساف الغريب.

وتتوالى الأحداث وتذهب «جليلة» إلى منزل عساف الغريب لتقابل «فاطمة»، وتتحدث معها عن نيتها تجاه «حمزة وسليم»، وتسببها فى حدوث خلاف بينهما وحذرتها من أن تلقى نفس مصيرها، لأنه أسوء أمر أن يتصارع اثنان من الأغراب على فتاة.

وذهبت «جليلة» مجددا لرؤية عساف الغريب وطلبت منه الفراق بسبب «حمزة وسليم» وغضبهما منها ولذلك قررت أن تختار أبنائها فى مقابل قطع علاقتها بعساف.

وفى آخر الحلقة، علم رئيس المباحث علي الغريب الذي يجسد دوره الفنان «دياب» بموقع الأرض التى يزرع فيها غفران الغريب الأفيون، وأصدر أمرا بالهجوم عليها مستعينا بقوات الأمن وتحرير الرجال المحبوسين هناك وبالفعل نفذ القرار.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب بطولة احمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وإدوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي وأحمد مالك وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا عبر شاشة قناة «أون إي» في تمام الساعة 8 مساءً.