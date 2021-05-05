نادر سعد: نبدأ غدا إجراءات تعيد الانضباط للشارع.. وقد نشددها مرة أخرى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قدرات المستشفيات في مصر حتى الآن تستطيع التعامل مع الوضع الصحي، ولكن قد نُفاجأ بقفزة في أرقام الإصابات، ولذلك سنبدأ في تطبيق إجراءات لإعادة الانضباط في الشارع المصري بدءً من الغد، وهذا الجزء يتعلق بالحكومة، والمواطن عليه جزء أيضا وهو أنه يجب عليه الالتزام، ولا يوجد شخص لم يعلم أو يسمع عن قريب إما أصيب أو توفى بسبب الفيروس.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه يوسف الحسيني، إن المواطن ما زال ليس ملتزما وهذا أمر عجيب، لأن العالم كله يعاني من الفيروس، وهناك دول كبيرة لديها إمكانيات أكبر منا، وتقف عاجزة أمام الفيروس و«كل ما نطلبه من المواطن إجراءات بسيطة، وهي ارتداء الكمامة الموجودة في الأسواق ويصل سعرها لجنيه واحد، وهناك كمامات قماش سعرها خمسة جنيهات، وتستخدم طوال الشهر، ولكن للأسف الشديد نجد عدم التزام كبير خلال الفترة الماضية».

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الأمور دعت الحكومة إلى مراجعة الأوضاع وسيجري مراجعة الأوضاع مرة أخرى بعد أسبوعين، وقد يُمدد العمل بها لمدة أسبوعين، وقد تُشدد مرة أخرى، وقد نلجأ إلى تخفيفها إذا انضبطت الأمور مرة أخرى، وهذا مرهون بالتزام وانضباط المواطن.

وأوضح: «حتى الآن حصلت الحكومة غرامات من مليون و700 ألف مواطن، وبدءً من الغد سيجري تطبيق القرار الجديد الخاص بالمحلات وشن حملات للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات»، موضحا أن المطاعم ستغلق من الساعة التاسعة مساءً ولكنها تستطيع الاستمرار في تقديم خدمات الديلفري، ولكن تمتنع عن استقبال زبائن جدد، كما تستمر الحكومة في تحصيل الغرامات من المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.