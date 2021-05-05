عمر علاء مبارك ينشر صورة نادرة له مع حبيب العادلي وأحمد نظيف

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، صورة قديمة له، برفقة والده مع عدد من رموز نظام مبارك.

وتواجد بالصورة كل من، أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف، وزير الإعلام في عهد مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية، وحسن صقر رئيس المجلس القومي للشباب في عهد مبارك، بالإضافة إلى علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ولم يذكر عمر علاء مبارك، حفيد مبارك، المناسبة التي تم التقاط تلك الصورة فيها، وهي الصورة التي يبدو من مراسم الحضور، أنها تعود لإحدى مؤتمرات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأحيا علاء مبارك، ذكرى ميلاد والده، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، الذي رحل عن عالمنا في 25 فبراير 2020، عن عمر ناهز 92 عاما، عقب صراع مع المرض، وهو من مواليد كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، عام 1928.

وغرد علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، عبر حسابه الرسمي على تويتر، في ذكرى ميلاد والده الراحل، قائلا: «غاب عنا في الدنيا ولم يغب عن قلوبنا، وسيبقى بيننا ندعو له بالرحمة والمغفرة».

كما نشر عمرو مبارك، حفيد الرئيس السابق حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «رحم الله قلبا كان لي أحب شيء، ورحم الله روحا كانت لي كل شيء. الله يرحمك يا جدي».