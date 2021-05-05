«الصحة»: مستعدون لاستقبال الموجة الثالثة بشراستها الاستثنائية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية هدفها تجنب التزاحم وليس الحد من حركة المواطنين، والدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة من جانبها، موضحا: «مستعدون لاستقبال الموجة الثالثة بشراستها الاستثنائية».

ونصح «مجاهد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، المواطنين خلال الفترة المقبلة في عيد الفطر، بتجنب التزاحم واتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وعدم التزاحم الشديد في الأماكن مثل شارع المعز والحسين، وغيرها من الأماكن، والدولة لا تطلب الكثير ولكنها تناشد المواطن بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، والجلوس في الأماكن المفتوحة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أنه يجب على المواطن الالتزام، مناشدا المواطنين الذهاب للحصول على تلقي اللقاح بعد الحصول على رسالة على هاتفه، والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد تلقي اللقاح.

قرارات من مجلس الوزراء لضبط الشارع المصري

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعلن 6 قرارات يجري العمل بها من غدا الخميس، ويستمر العمل بها لمدة أسبوعين، وهي كالتالي:

1. غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من 9 مساء.

2. السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «ديلفري» خلال تلك الفترة.

3. حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت أيا كانت.

4. السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات.

5. غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة لحركة الحافلات في العيد.

6. منح فترة إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، أي 5 أيام.