إغلاق 23 ألف محل ومصادرة 35 ألف «شيشة» لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية، نحو 23 ألف محل، وصادرت 35 ألف قطعة «شيشة»، وأغلقت حوالي 20 ألف مقهى، وحوالي 5929 سوقا، و1044 مطعما، و8888 ورشة، و6047 مركزا للدروس الخصوصية، و10495 محال من نوعيات أخرى مثل قاعات المناسبات والأفراح، لمخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، أن هناك حملات يومية لرؤساء الأحياء في كل المحافظات، وحررت منذ بدء شهر رمضان حوالي 25 ألف محضر لعدم ارتداء كمامة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بأن غرفة عمليات الوزارة تتواصل مع غرف العمليات في المحافظات للتأكيد على الحملات اليومية، وحملات النظافة حيث رفعت حوالي 1.5 مليون طن قمامة ومخلفات صلبة، مناشدا المواطنين بمساندة جهود الدولة في نظافة الشوارع، ووضع أكياس القمامة قبل مرور سيارات النظافة، وليس بعد مرورها.

وشدد على أن لائحة قانون المخلفات التنفيذية سوف تصدر قريبا، وبالتالي سيكون هناك إجراءات ملزمة للجميع لاتباع الإجراءات، ورصد كل المخالفات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن 6 قرارات يجري العمل بها من غد الخميس، ويستمر العمل بها لمدة أسبوعين، وهي كالتالي:

1. غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من 9 مساء.

2. السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «دليفري» خلال تلك الفترة.

3. حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت أيا كانت.

4. السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي تقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات.

5. غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة حركة الحافلات السياحية في العيد.

6. منح إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، أي 5 أيام.