«تركها القطار في بنها وتحرك».. الداخلية تعيد طفلين لأمهما

عثر رجال الأمن بمحطة سكك حديد بنها، على طفلين تركتهما والدتهما بعد أن ذهبت لشراء مشروبات من أحد الأكشاك في المحطة، حيث تحرك القطار وبداخله الطفلين دون أن تعود والدتهما.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بمحطة سكك حديد بنها، تلقت بلاغًا من إحدى السيدات بأنها أثناء وجودها على رصيف المحطة لشراء بعض المشروبات عقب نزولها من القطار المتجه من «القاهرة إلى الإسكندرية»، فوجئت بتحرك القطار وبداخله ابنيها ولم تتمكن من اللحاق به.

وعلى الفور، تواصلت الخدمات الأمنية بالمحطة مع خدمات تأمين القطار، وجرى العثور على الطفلين وتقديم الرعاية اللازمة لهما، وتسليمهما لوالدتهما، مع أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهما.

وقال المصدر إن السيدة وجهت الشكر على جهود رجال الشرطة فى إعادة ابنيها.

الداخلية تخصص أرقاما للطواريء

وخصصت وزارة الداخلية مجموعة من الأرقام، للإبلاغ عن أي وقائع خروج على القانون، أبرزها ما يلي:

- مصلحة الأمن العام

24888888 – 24884500 و115 للإبلاغ عن وقائع البلطجية وحاملي الأسلحة بكافة أنواعها وتجار المخدرات وكل من يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومن يروع المواطنين.

للإبلاغ عن المخالفات التموينية

27947604 – 27921290.

وخصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة: (27921395/02- 27921396/02 للإبلاغ عن وقائع الرشوة والفساد واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.

الإدارة العامة لشرطة النجدة: 122

الإدارة العامة للحماية المدنية: 23892017، 23892016 و180 لتلقى بلاغات الاشتباه في وجود مفرقعات.

الإنقاذ النهري في حالة غرق أي شخص: 27944050

إدارة تنفيذ الأحكام: تخصص أرقام (24888888 – 24884500 - 115) للتواصل مع المواطنين بشأن الإبلاغ عن الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

مكافحة جرائم المعلومات 108.