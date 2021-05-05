الضابط خيرت السبكي.. رحلة الانشقاق عن وزارة الداخلية

في مسلسل الاختيار 2، تعرضت الحلقات الأخيرة من المسلسل إلى قصة الضباط المنشقين عن وزارة الداخلية في الفترة بعد فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013، ورصدت حلقات المسلسل تحول هؤلاء الضباط مع مرور الوقت للانشقاق عن صفوف وزارة الداخلية، ومن بين هؤلاء الضباط المنشقين، الضابط خيرت السبكي.

الضابط خيرت السبكي.. أعوام قليلة في جهاز الشرطة

تخرج الضابط خيرت السبكي، واسمه بالكامل، خيرت سامي عبدالحميد السبكي، في كلية الشرطة عام 2012، وكان برتبة ملازم أول وقت فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013، وكان أحد الضباط المكلفين بفض الاعتصام، حيث كان واحدا من ضباط العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزي في وزارة الداخلية، لينشق بعد ذلك بفترة قليلة عن صفوف وزارة الداخلية.

الضابط خيرت السبكي.. «أبوعمر» في «أنصار بيت المقدس»

بعد نحو عامين عن انشقاق الضابط خيرت السبكي عن صفوف وزارة الداخلية، وبعد اختفائه لفترة طويلة، ظهر مرة أخرى لكن باسم جديد، حيث أطلق على نفسه اسم «أبو عمر» وأعلن انضمامه لتنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء.

وبعد عامين من ظهور الضابط خيرت السبكي، «أبو عمر»، تم إعلان مقتله على يد قوات الجيش المصري في سيناء ضمن إحدى هجمات العملية الشاملة.

الضابط خيرت السبكي في الاختيار 2

وأدى دور الضابط خيرت السبكي في مسلسل الاختيار 2 الممثل طارق صبري، ومسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، الفنان الراحل هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد، سلوى عثمان، وبشرىن، وسردت حلقات المسلسل الأخيرة قصة الضابط خيرت السبكي الذي انشق عن صفوف وزارة الداخلية بعد فض اعتصام رابعة العدوية بفترة قليلة، وانضم إلى تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، قبل إعلان مقتله في عام 2018.