عاجل.. أزمة نفسية وراء انتحار شاب شنقا بواسطة حبل بالمحلة

شهدت قرية شبرابابل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مساء اليوم، واقعة انتحار شاب في العقد الثالث من عمره شنقا بواسطة حبل، ما تسبب في وفاته.

أزمة نفسية تدفع شاب للانتحار والتخلص من حياته شنقا بالمحلة

وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد سامح محمد مأمور مركز المحلة الكبرى، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بعثورهم على جثة شاب يدعى «م. ب » يبلغ من العمر 35 عاما، مشنوقا، داخل غرفته بواسطة حبل.

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينة المبدئية للجثة، والتوجيه بنقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفي المحلة العام.

التحريات الأولية الوفاة شنقا بالحبل حول الرقبة بمنزله بالمحلة

كما تبين من تحريات الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، أنه المتوفى مصاب بجروح حول الرقبة إثر عملية الشنق بالحبل، وأن الحادث جاء بدافع الانتحار، وجار التعرف على الأسباب التفصيلية وكشف ملابسات الواقعة.

كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها واستخراح تصريح بدفنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.