أزمة نفسية سبب انتحار شاب «غرقا» في ترعة الإسماعيلية

«الانتحار كان قراره الأخير، فخطط له ولم يتمكن نجل شقيقه من إقناعه بالعدول عن الفكرة رغم أنه كان برفقته قبل دقائق فقط من الواقعة»، قفز الشاب من أعلي كوبري نفيشة بالإسماعيلية ليسقط في ترعة الإسماعيلية، وتستخرج جثته بعدها بساعات.

أزمة نفسية واكتئاب

بحسب أقارب وأسرة الشاب «حسام.م.ر» 35 سنة، مقيم بعزبة أبو حسان التابعة لمركز ومدينة أبوصوير أنه كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وكان يتناول أدوية مضادة للاكتئاب خلال الفترة الأخيرة، بعد تعرضه لأزمة نفسية، نتيجة أزمات مادية تعرض لها.

3 ساعات من البحث عن الجثة

وبعد 3 ساعات متواصلة من البحث عن الجثة نجح رجال الإنقاذ النهري من استخراج الجثمان من ترعة الإسماعيلية، حيث استخرج رجال الإنقاذ النهري الجثمان من منطقة قريبة من مكان الواقعة بترعة الإسماعيلية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي.

التحفظ على الجثمان والنيابة تطلب التحريات

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وانتداب الطبيب الشرعي للفحص ومعرفة سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

الشاب الغريق الثالث خلال أسبوع

ويعتبر الشاب، الحالة الثالثة خلال أسبوع، بعد العثور علي جثة شاب آخر في الثلاثينيات من العمر الأسبوع الماضي قرب مركز ومدينة القصاصين.

وكشفت مصادر أمنية أن الجثة لم يتم التعرف علي هويتها لعدم وجود أي أوراق ثبوتية إضافة إلي عدم تعرف أي من أهالي القرى المجاورة علي الجثمان.

وعثر أهالي الإسماعيلية علي جثة لطفل في العاشرة من عمره في نفس يوم الواقعة وتم استخراجها من الترعة قرب كوبري الجلاء بمدخل مدينة الإسماعيلية.

وكشف أقارب الطفل أنه غافل أسرته، وتوجه إلي ترعة الإسماعيلية للاستحمام بسبب حبه وتعلقه بالعوم.