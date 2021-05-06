احذرها جيدا.. أخطاء تنذر بسرقة حسابك على إنستجرام

أصبحت سرقة وتهكير وقرصنة واختراق الحسابات الشخصية أو التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي منتشرة بشكل كبير، وتتم يوميا مع الكثير من المستخدمين، ما يتسبب في تخوف من سرقة البيانات والمعلومات الشخصية لأصحاب الحسابات، ويمكن أن يتسبب في الكثير من المشكلات.

وقال موقع SEJ، إنه لسوء الحظ ، يمكن للقراصنة الوصول إلى حساب «انستجرام» الخاص بالمستخدم في أقل من 10 دقائق، إذا لم يؤمن بشكل صحيح.

وعادةً ما يسرق المخترق الحسابات عن طريق:

1- الحصول على معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك:

سيرسل لك المتسللون بريدًا إلكترونيًا مقنعًا يحتوي على رابط لصفحة تسجيل دخول مزيفة على انستجرام، إذا قمت بالنقر فوقه وسجلت الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، فسيحصلون على معلوماتك، لذلك لا تنقر أبدًا على رابط أرسل إليك عبر البريد الإلكتروني.

2- استخدام تطبيقات الطرف الثالث والمشروعة:

ألغي دائمًا الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث المشبوهة، ولا تسمح مطلقًا لأحد التطبيقات التي لا تثق بها بالوصول إلى معلوماتك الشخصية، وإذا وجدت نفسك في موقف تعتقد فيه أن حسابك على «انستجرام» قد اختراق، فمن المهم أن تتصرف بسرعة.

وإذا كنت تشك في أن حسابك على «انستجرام» قد اخترق، فإليك ما يجب فعله.

1. استخدم استعادة حساب «انستجرام»، من خلال رابط تسجيل الدخول والضغط على زر «نسيت كلمة المرور» مباشرة، ومن هناك ستدخل رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني، والنقر فوق إرسال رابط تسجيل الدخول، بعد ذلك سيرسل لك «انستجرام» رسالة بريد إلكتروني لمساعدتك في استعادة حسابك.

وأحيانًا يكون المتسللون سريعون جدًا في تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، بحيث لا يعمل ذلك، وإذا اعتبر اسم المستخدم الخاص بك غير صالح، فتابع إلى الخطوة 2.

2. أبلغ عن اختراق الحساب إلى «انستجرام»

إذا لم تتمكن من استعادة كلمة المرور الخاصة بك بسبب تغيير المتسلل لها بسرعة كبيرة، فإن الخطوة التالية هي إبلاغ التطبيق بها مباشرة، من خلال موقع الويب الخاص بهم ، ستملأ نموذج بجميع تفاصيل حسابك، وهناك ستحدد حسابي تم اختراقه، ثم النقر فوق طلب الدعم.

عندما تتلقى ردًا من «انستجرام»، سيطلبون منك التحقق من هويتك للحصول على قدر إضافي من الأمان، تبدو العملية كما يلي:

- سيرسل رمزا لك مباشرة من الموقع.

- سيطلبون منك التقاط صورة لنفسك ممسكًا بقطعة من الورق مع الرمز (عادةً ما يفضلون أن تكون هذه صورة شخصية)، وسيطلبون منك أيضًا إظهار عنوان البريد الإلكتروني الأصلي أو رقم الهاتف الذي استخدمته للحساب.

- أخيرًا سيتحقق Instagram من أنك مستخدم الحساب من خلال مقارنة الصورة بصورك على Instagram، وتعتبر هذه طريقة مؤكدة لانستجرام لاستعادة حسابك، لأنه لا توجد طريقة أساسية لاختراق هذا النظام الموجود لديهم.

3. تحقق من نشاط تسجيل الدخول الخاص بك

- هذه الخطوة موجودة أيضًا في إعدادات Instagram الخاصة بك، سيظهر لك التحقق من نشاط تسجيل الدخول في كل مرة يستخدم فيها شخص ما تركيبة اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى حسابك.

- يمكن أن يساعدك القيام بذلك في التعرف على عمليات تسجيل الدخول المشبوهة إلى حسابك.

- عند التحقق من نشاط تسجيل الدخول الخاص بك، سيعرض تاريخ ووقت كل تسجيل دخول، وقد يكون من الصعب أحيانًا تذكر ما إذا كنت أنت أو شخص آخر.

ومع ذلك، إذا لاحظت أن لديك فجأة متابعين لم توافق عليهم، أو نشرت صور تعلم أنك لم تلتقطها، فمن المرجح أن شخصًا ما قد اخترق حسابك.