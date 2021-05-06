«بطن المريض مفتوحة».. طبيبات وممرضات يرقصن داخل غرفة عمليات «فيديو»

فتحت السلطات التونسية تحقيقا بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل أحد المستشفيات، لفريق طبي يرقص داخل غرفة العمليات، خلال إجراء عملية جراحية لأحد المرضى، ما أثار جدلا واسعا وصدمة في البلاد.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته إحدى الممرضات على تطبيق «تيك توك»، وتداول على نطاق واسع منذ الثلاثاء الماضي، فريقا طبيا نسائيا يرقص على أنغام الموسيقى، خلال إجرائه عملية جراحية لأحد المرضى، الذي ظهرت بطنه مفتوحة، وسط تنديد واسع بهذه المشاهد التي وصفها نشطاء منصات التواصل بـ«الصادمة وتكشف حالة الاستهتار بصحة الناس».

من جهتها، اعتبرت السلطات أن هذا الفعل هو تخلّ عن مبادئ المهنة، وعدم احترام لحرمة المريض وذويه، كما يشكل خطرا على حياة الأخير.

وعلق الناشط فؤاد الأحول على الواقعة، قائلا: «ونحن نتساءل كيف ينسون المقص في بطن المريض؟، وأحيانا ينسون ضمادات الجراح، وأحيانا القفازات الخاصة بالعمليات»، مستنكرا ما حدث: «المريض بطنه مفتوحة وبين الحياة والموت وهم يتراقصون فوقه»، بينما ندد الناشط عزيز العياري باعتداء الفريق الطبي على خصوصية المريض.