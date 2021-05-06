«يوتيوب» يضيف ميزة جديدة لمستخدميه.. «مفيش لغة هتقف قدامك»

أعلن تطبيق يوتيوب، أنه يعمل على إضافة ميزة جديدة له، ومن المتوقع أن تتواجد في التطبيق والموقع الإلكتروني.

وأشار موقع Android Police إلى أن الميزة الجديدة تعمل على الترجمة التلقائية الأصلية؛ إذ إنها لن تقتصر فقط على ترجمة عناوين الفيديوهات بلغة المشاهد، وإنما أيضًا الأوصاف والتعليقات التوضيحية والمزيد.

وفي كل مرة يكون لدى يوتيوب بعض الميزات الجديدة التي يعلن عنها ويستخدمها للتسهيل على مشتركيه ومتابعيه، ويعمل على اختبار الميزة الجديدة على مجموعات صغيرة من المستخدمين، على مدار بضعة أشهر، للحصول على بعض التعليقات وتحسينها قبل إصدارها للجمهور.

ولقد رأينا هذا من قبل مع إصدار YouTube Short، ونشاهده الآن مع عدد محدد من المستخدمين الذين يشاهدون فجأة مقاطع فيديو مع تنسيقهم الكامل مترجم بين البرتغالية والإنجليزية.

وأعلن يوتيوب مؤخرا عن طرح إعدادات جديدة تخص الدقة الخاصة بتشغيل الفيديوهات لأنظمة التشغيل أندرويد وiOS، وأتاح للمستخدمين قائمة لخيارات مختلفة من دقة تشغيل الفيديوهات، بجانب خيار الضبط التلقائي للسماح بضبط جودة الفيديو تلقائيًا، اعتمادًا على سرعة الاتصال بالإنترنت.

والآن تتضمن قائمة الجودة للفيديو، 4 خيارات فقط، وهما تلقائي، وجودة صورة أعلى، وموفر بيانات، ومتقدم.

ويعمل خيار «تلقائي» كما كان من قبل، بينما يستخدم إعداد «جودة الصورة الأعلى» بيانات أكثر لبث جودة أفضل؛ إذ يتم البث بدقة 720 بكسل حتى على اتصال Wi-Fi عالي السرعة.

بينما يستهلك إعداد «موفر البيانات» بيانات أقل، ويجب أن يقلل الدقة إلى 480 بكسل، وتنطبق التغيرات التي يجريها المستخدم في تغير دقة وسرعه الفيديو على الفيديو الذي ضبط فقط، وليس علي جميع الفيديوهات بشكل عام.