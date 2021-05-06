مفيد فوزي مع «العرافة»: شهدت على قصة حب سعاد حسني وعبدالحليم حافظ

حل الإعلامي مفيد فوزي، ضيفا على برنامج «العرافة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على شاشة «المحور» الفضائية، وتطرق الحديث إلى العديد من المواضيع في مختلف المجالات.

ونعرض لكم في السطور التالية أهم تصريحاته في اللقاء:

- «إذا كان الإمساك بأدواتي وثباتي وموقفي الصلب وجنوحي إلى المنهجية في الأشياء غرور فأنا مغرور للغاية»، و«فطنتي وكاريزمتي رزق من الله، فالله صاحب المشيئة هو من يجعلني أتحاور بثبات وحضور».

- أكثر خطيئة أخشى منها عدم إنصاف الآخرين وهم أحياء، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع إعادة القيمة والكبرياء للرئيس محمد نجيب، أول رئيس لمصر، وهو ما يعبر عن فضيلة الإنصاف.

- عندما مات صفوت الشريف كتبت مقالا بعنوان: «صفوت بيه كما كنا نناديه» تكريما له.

- «أنا اللي شهدت على قصة حب سعاد حسني وعبدالحليم حافظ، والعندليب لو كان عايش كان مية في المية هينشر قصة زواجه منها».

- عبدالحليم لم يطلب مني نشر خبر زواجه بعد رحيله، ونشرته عندما كانت سعاد حسني على قيد الحياة.

- «عبد الحليم قال لسعاد أنا مريض وأنتِ مش ممرضة، فقالت له أقعد تحت رجليك، لكن هو أراد إن فنه يكون الأول في الاعتبار، فردت سعاد حسني وقالت له وأنا فني أكبر».

- «شيكابالا لاعيب وحريف، أنا بشجع نادي الزمالك»، كما كشف عن سر ارتدائه الزي الأحمر باستمرار: «بتمسح في الأهلي».

- «محمد صلاح موهبة مصرية عظيمة بس بيخاف على جسمه من أي حادث مفاجئ، مش بيجري على الكورة، بيستنى الكورة لما توصله وتتشاط له لأنه يخشى على نفسه من الإصابة».

- «محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، موهبة كروية، ابعدوه عن الإعلام تماما وربوه كرويا، لو عاش صالح سليم لتبنى كهربا».

- محمد رمضان «يريد أن يكون حديث المدينة».