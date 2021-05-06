سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم: استقرار بعد الانخفاض

سجلت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم الخميس الموافق 6 مايو، استقرارًا على نفس أسعار نهاية تعاملات أمس الأربعاء، والتي حققت انخفاضًا بمقدار حوالي 3 جنيهات، في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وغيره من الأعيرة أيضًا.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم الخميس بين 886 و888 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 اليوم، بين 775 و777 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس بين 664 و666 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الخميس، في البورصات العالمية، بين 6200 جنيهًا إلى 6216 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 791.15 جنيه و50.48، ووصل جرام الذهب عيار 24 إلى 904.15 جنيه و57.69 دولار، وعيار 18 سجل 678.13 جنيه و43.27 دولار.

وأرجع وصفي واصف رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، انخفاض أسعار الذهب في مصر، إلى عدة أسباب منها انخفاض سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار في بعض الدول من العالم.

وأشار «واصف»، إلى أن الوقت الحالي يعتبر الأنسب لشراء الذهب، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إقبال عدد من المواطنين على شراء الذهب، كونه الأفضل والآمن للاستثمار في ظل انخفاض سعر الفائدة في البنك، متوقعًا أن تستمر أسعار الذهب في الانخفاض.