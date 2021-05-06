«موديرنا»: جرعة ثالثة من لقاح كورونا تزيد المناعة ضد الفيروس

قالت شركة «موديرنا» الأمريكية، إن النتائج الأولية للدراسة التي تجريها على إعطاء جرعات إضافية بعد عدة أشهر من اللقاحات الأصلية تبدو وقائية ضد سلالة الفيروس التي تم تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وتشير البيانات المؤقتة من التجارب السريرية للمرحلة الثانية من «موديرنا» إلى أن جرعة ثالثة، تم تعديلها لتتناسب مع ما يسمى متغير «B.1.351»، زادت من مستويات الأجسام المضادة ضد الفيروس، وتم إعطاء الجرعة الإضافية من ستة إلى ثمانية أشهر بعد أن تم تطعيم المشاركين في البداية.

وقالت الشركة إن الجرعة الإضافية سواء من اللقاح الأصلي أو المعدل، حسنت من الجهاز المناعي وفي إنتاج الأجسام المضادة ضد متغيرين مختلفتين من الفيروس تم تحديدهما لأول مرة في البرازيل، مشيرة إلى أنه تم قياس مدى الاستجابة المناعية بعد 15 يومًا من إعطاء الجرعة.

وفي بيان ، قال الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا»، ستيفان بانسيل، إن النتائج مشجعة، ونسب الفضل إلى تقنية «mRNA» للقاح مع توفير السرعة والدقة في مواكبة الفيروسات المتغيرةز

وتابع «بانسل» بحسب شبكة إن بي سي، الإخبارية الأمريكية: «تسمح منصة mRNA الخاصة بنا بالتصميم السريع للقاحات المرشحة التي تتضمن طفرات فيروسية رئيسية، ما قد يسمح بالتطوير الأسرع للقاحات البديلة المطابقة للمتغيرات المستقبلية إذا لزم الأمر».

وأعلنت «موديرنا» أيضًا عن نتائج مفادها أن إعطاء جرعة ثالثة مماثلة للجرعة الأولى والثانية يزيد أيضًا من المناعة ضد الطفرات، بما في ذلك متغير «P.1» الذي شوهد لأول مرة في البرازيل.

وتعتبر النتائج أولية ولم يتم نشرها في مجلة تمت مراجعتها من قبل الأقران ، على الرغم من أن الشركة قالت إنها تنوي تقديم النتائج عند اكتمال الدراسة، ومن بين 40 مشاركًا في تجربة المرحلة الثانية ، أظهر 37 منهم استجابة مناعية قوية ضد السلالة الأصلية لفيروس كورونا قبل الحصول على اللقاح المعزز ، على الرغم من أن المناعة ضد المتغيرات كانت أقل.

وفي فبراير، أصدرت إدارة الغذاء والدواء إرشادات من شأنها أن تسمح لصانعي الأدوية بإتاحة علاجات فيروس كورونا المعدلة للجمهور دون الحاجة إلى تجارب سريرية مطولة على غرار كيفية تحديث لقاحات الإنفلونزا كل عام دون دراسات طويلة.