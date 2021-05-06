«ماستر كارد» تكشف السبب.. 94% من المصريين يفكرون في الدفع الإلكتروني

تحول العالم في الفترة الأخيرة إلى عالم يغلب عليه الطابع الرقمي، مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليصبح التعامل من خلال الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» أسلوب حياة، حيث يعتمد عليه الأفراد والمؤسسات في إنجاز أعمالهم، والحصول على ما يلزمهم من سلع بمختلف أنواعها.

وفي مصر، استطاع العالم الرقمي، أو مفهوم «أون لاين»، أن يسيطر على تعاملات الأفراد في مختلف نواحي الحياة، حيث أظهرت دراسة صادرة عن «ماستر كارد» أن شهية المستهلك المصري نحو استخدام تقنيات رقمية سهلة ومرنة في ارتفاع مستمر.

وأوضح مؤشر المدفوعات الجديد المملوك لـ«ماستر كارد» أن 94% من المستهلكين في مصر يفكرون في استخدام طرق الدفع الرقمية الجديدة على الأقل طريقة دفع واحدة، مثال العملات المشفرة أو المصادقة البيومترية أو الحلول اللاتلامسية أو رموز الاستجابة السريعة خلال العام المقبل.

اتجاه للعملات المشفرة

وكشف مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد بأن 94% من المستهلكين في مصر يفكرون في استخدام طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل، مثل العملات المشفرة أو المصادقة البيومترية أو الحلول اللاتلامسية أو رموز الاستجابة السريعة خلال العام المقبل.

فيما أكد 62% من المشاركين في الدراسة أنهم جربوا وسائل دفع جديدة لم يكن لهم تجربتها لو كانت الظروف عادية، إلا أن الوباء دفع الناس لتجربة خيارات دفع جديدة مرنة للحصول على ما يريدونه في الوقت الذي يريدون.

وقال أكثر من 3 من كل 4 مستهلكين في مصر 73% بأنهم يفضلون التسوق أكثر من الشركات التي تتمتع بحضور مادي وعبر الإنترنت، وأشار 74% بأنهم أكثر حماسًا للتسوق لدى تجار يمكنهم توفير أحدث طرق الدفع، بينما قال 68% بأنهم سيكونون أكثر ولاء للتجار الذي يقدمون خيارات دفع متعددة.

أكثر من نصف المصريين لا يفضلون هؤلاء التجار

وتزداد التوقعات من الشركات بتوفير وسائل مختلفة للتسوق والدفع، حتى أن أكثر من نصف المستهلكين في مصر 53% أكدوا بأنهم يتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تقبل أي نوع من المدفوعات الإلكترونية، هذا إضافة إلى أن 3 من كل 4 متسوقين في مصر (72%) قالوا بأن وسائل الدفع الرقمية تساعدهم في أساليب التوفير.