تعرف على قائمة البنوك التي تقدم خدمة السداد الإلكتروني وكيفية الدفع

في اتجاة لراحة العملاء وتوفير الوقت ولمنع التكدس وسلامتهم الشخصية، أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقديم جميع البنوك خدمة السداد الإلكتروني، وذلك للممولين الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على المنظومة الحالية للإقرارات الضريبية.

وفي هذا الصدد، ونستعرض أسماء البنوك التي تقدم خدمة السداد الإلكتروني على المنظومة الجديدة، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة.

بنوك تمنح السداد الإلكتروني

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي.

- الإمارات دبي الوطني.

- التجاري الدولي CIB.

- بنك القاهرة.

- QNB الأهلي.

- الكويت الوطني.

- بنك الإسكندرية.

- Citi bank.

- الأهلي المتحد.

- فيصل الإسلامي.

- كريدي أجريكول.

- أبوظبي التجاري.

- قناة السويس.

- المصرف المتحد.

- العربى الأفريقى الدولي.

- saib.

- عوده.

- HSBC.

- التجاري وفا.

طريقة السداد الإلكترونى

ووفقا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، فإن السداد يتم من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة، تختلف عن طريقة السداد الإلكتروني على المنظومة الحالية، موضحًا أن خطوات السداد الالكتروني لممولى الثلاثة مراكز على البوابة الإلكترونية الجديدة بعد قيام الممول بهذه المراكز بتقديم إقراره الإلكترونى والنماذج على البوابة الإلكترونية الجديدة، وتكون الخطوات كالتالي:

اولا- يتم اختيار السداد الإلكترونى (مطالبة المدفوعات المرتبطة بالمنظومة).

ثانيا- يتم اختار نوع المدفوعة التى يريد دفعها وفقًا لأى نوع من الضرائب.

ثالثا- تظهر بعد ذلك الشاشة بها رقم المطالبة يقوم الممول بالتأكيد عليها.

طرق سداد المدفوعة إلكترونيا

يتم الدفع من خلال 3 طرق آمنة وهي:

- بطاقة الائتمان ومتاحة بالمنظومة - منظومة (CPS) على اشتراك الممول في تلك الخدمة.

- من خلال أحد البنوك المصرية والتي تعمل بالسداد الإلكتروني، حيث يحتفظ الممول برقم المطالبة التي ظهرت من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة، ويتوجه بها إلى البنك، حيث يتم استخدامها في عملية السداد الإلكتروني عن طريق البنك الخاص بالممول.

يشار إلى أنه بمجرد سداد المدفوعة بإحدى الثلاث طرق السابقة، تظهر المدفوعة في حساب الممول مباشرة لدى المصلحة؛ نظرا لربط السداد بحساب التسوية.