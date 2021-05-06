«فاكسيرا»: إقبال المواطنين على تلقي لقاح كورونا جيد رغم تخوفات البعض

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات «فاكسيرا»، إن 200 مركز للشركة تنتشر على مستوى الجمهورية، إضافة للمركز الجديد المقرر افتتاحه في غضون أيام بأرض المعارض.

واستعرضت «والي» مراحل تلقي المواطنين لقاح كورونا، حيث يتم التأكد من بيانات الشخص الراغب في أخذ اللقاح، ثم يتلوها «المشورة المستنيرة»، حيث يتم سؤال متلقي التطعيم بعض الأسئلة الصحية، ثم يتلقى اللقاح التي لا تستغرق سوى ثوان معدودة.

وأضافت «والي»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن المركز يساعد الشخص الراغب في تلقي اللقاح تسجيل بياناته، وأولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن حاليا تم فتح الباب أمام الجميع، والإقبال جيد رغم تخوف البعض من التطعيم.

وأكدت أن أي لقاح يدخل مصر يمر تسجيله بخطوات عديدة، منها الاطلاع على الملف العلمي للتطعيم، ثم إجراء تحاليل للتأكد من مأمونيته وفاعليته، لافتة إلى أن الشخص بعدما يتلقى التطعيم يحصل على بطاقة التطعيم الخاص به، والتي تحتوي على اسمه والرقم القومي وتاريخ الجرعة الأولى، مشيرة إلى أن الجرعة الثانية للقاح استرازينيكا بعد 3 أشهر من تلقى الجرعة الأولى، بينما لقاح سينوفارم 21 يومًا.

وأشارت رئيس الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات، إلى متابعة متلقي الجرعة الأولى من خلال الخط الساخن إذا ظهرت أعراض عليه غير المتعارف عليها.

وأوضحت «والي» أن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن حال تعرض الشخص المتلقي للإصابة تظهر عليه الأعراض بشكل بسيط، ما يجنب الشخص دخول المستشفى، أو استخدام جهاز التنفس الصناعي.

ولفتت إلى أنه من غير الضروري إجراء قياس مدى التجلطات الدموية في الجسم قبل تلقي اللقاح، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية غير طبيعية لأسترازينيكا في مصر.