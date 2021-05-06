كورونا يغلق أبواب حديقة الحيوان والأورمان أسبوعين أمام المواطنين

قررت وزارة الزراعة إغلاق جميع حدائق الحيوان والأورمان والأسماك، وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، وذلك التزاما بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إنّه جرى التوجيه باتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالوزارة من الفيروس، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم ومتلقي الخدمة.

من ناحية أخرى، شددت وزارة الزراعة إجراءات حماية الأراضي الزراعية خلال إجازة الأعياد، حيث أكد الوزير الربط والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات والإدارات الزراعية، وتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، للتعامل معها على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في المهد حماية للرقعة الزراعية، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وجهاز الشرطة.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنّه جرى التشديد على استمرار العمل خلال الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية ومشرفي الأحواض في الإدارات الزراعية بالمحافظات، للرصد المستمر والمرور الميداني على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة في المهد، وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية، حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: نهدف بقرارات الحكومة تقليل احتمالية إصابة المواطنين

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قال أمس إنّ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا مهمة للغاية، وهدفها الأول والأخير زيادة الحرص والوعي وتقليل احتمالية إصابة المواطنين بفيروس كورونا، حيث تصب في مصلحة البلد وكل مواطن في مصر.