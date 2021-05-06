من الجاني؟.. عجوز المنصورة فقدت حياتها بسبب مصوغاتها الذهبية

في نهار أحد أيام رمضان، من عام 2018، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة تدعى «فوقية. ز» داخل شقتها مقتولة، لتتحرك قوة من الأمن إلى موقع الحادث الذي كان في مدينة المنصورة، ليجدوا السيدة غارقة في دمائها بعد توجيه عدة طعنات لها أفقدتها حياتها.

متعلقات المجني عليها في مدخل العقار المجاور

في محاولة للكشف عن ملابسات الجريمة، كثف رجال الأمن من تحرياتهم من خلال البحث عن أكثر المترددين على السيدة المجني عليها، وآخر من كان موجود معها في الشقة، وأثناء عملية البحث وإجراء التحريات عثرت أجهزة الأمن على هاتف المجني عليها المحمول وميدالية مفاتيحها داخل كيس بلاستيك في مدخل أحد العقارات المجاورة، كما توصلت التحريات إلى أنّ إحدى جارات القتيلة كانت تتردد عليها بشكل شبه يومي لإعطائها أدوية نظرًا لمرضها.

الأمن يبحث عن جارة المجني عليها

حددت أجهزة الأمن هوية الفتاة التي كانت تتردد على المجني عليها، فتاة في الـ21 من عمرها، وتدعى «نغم. ح»، كانت آخر من رأى المجني عليها في الحادث، لتيم اقتيادها حيث ديوان مركز شرطة المنصورة، وبدأ رجال المباحث مناقشتها حول الحادث وما تعرفه عن المجني عليها وصلتها بها.

الفتاة تنهار وتعترف على نفسها

بعد تضييق الخناق عليها من رجال المباحث، انهارت الفتاة أمامهم واعترفت على نفسها، وقالت إنّها كانت تتردد على المجني عليها منذ عدة أشهر، ونظرًا لمرورها بضائقة مالية قررت سرقتها، وعندما حاولت ذلك اكتشفت المجني عليها أمرها، فأحضرت المتهمة سكينًا ووجهت لها عدة طعنات أودت بحياتها، ثم سرقت مصوغاتها الذهبية وفرت هاربة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأحلت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بعدما وجهت لها تهمة القتل العمد.