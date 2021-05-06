غرامة مخالفة الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر: تصل لـ4 آلاف جنيه

اتخذت الحكومة عدة قرارات مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيتم تطبيقها بدءً من اليوم وخلال أيام عيد الفطر، حيث شدد مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على الالتزام بها ومن يخالفها يتعرض للغرامة.

وفي هذا الصدد، وحتى لا تتعرض للغرامة والمساءلة تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، غرامة مخالفة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها أمس، وفقًا لما قاله المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد.

غرامة مخالفة قرارات الحكومة في عيد الفطر

تصل غرامة مخالفة المحال والمنشآت التجارية لإجراءات مجلس الوزراء المقررة، 4000 جنيه.

وقال سعد إن الغرامة قد تصل إلى الحبس أو إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وستكون العقوبة اختيارية للقاضي الذي يبت فى الأمر.

وفى حال تكرار المخالفة بالنسبة للمحال التجارية، سيجرى إغلاقها مرة أخرى مع مضاعفة المدة، على أن توقع نفس العقوبة المالية والحبس.

وذكر أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن والمساجد ووسائل النقل حال المخالفة بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يحظر خلال إجازة عيد الفطر مايلي:

1- تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات.

2- اصطحاب الأطفال في صلاة العيد.

3- أداء صلاة العيد في غير المساجد المصرح لها حاليا.

4- عدم اتباع الضوابط الاحترازية في أداء الصلاة.

وقال «سعد»، إن الأمر استدعى وقفة، خاصة أن مظاهر عدم الالتزام بالشارع المصري كانت فجة وأكثر تهاون، وكأنه لا يوجد فيروس، مشيرا إلى أنه سيكون هناك وقفة أخرى يوم 21 وكل الخيارات مطروحة، وحال اكتشاف أن الوضع يتجه إلى الأسوء، الحكومة ستتخذ قرارات جديدة أو تمدد الإجراءات المتخذة.