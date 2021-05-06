الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين بعد تجدد الاحتجاجات في الشيخ جراح

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في وقت متأخر من الأربعاء، خمسة فلسطينيين على الأقل خلال احتجاجات شارك فيها أكثر من مئة شخص في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل عشر إصابات.

ويشهد حي الشيخ جراح منذ أكثر من عشرة أيام احتجاجات يقودها أهالي الحي ونشطاء يصلون لمساندتهم ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وستعقد غدا الخميس في المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس جلسة استماع لمحامي العائلات الفلسطينية والجمعية الاستيطانية "نحالات شمعون" التي تطالب الأهالي بالإخلاء.

وسبق الاحتجاجات الأربعاء تنظيم أهالي ونشطاء فلسطينيين وأجانب افطارا رمضانيا جماعيا وسط الحي بحضور العشرات.

بعد الإفطار مباشرة وصلت عناصر الشرطة وحرس الحدود التي حاولت تفريق المحتجين بالدفع، قبل أن تقوم باستدعاء قوات الخيالة وسيارة المياه العادمة لاحقا والتي رشت الحي والموجودين.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان بتسجيل عشر إصابات.

وقالت الجمعية في بيان "تم التعامل مع عشر إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح".

وبحسب البيان، عولجت جميع الإصابات ميدانيا، مشيرا إلى وجود "ست إصابات بالاختناق وثلاث بالرصاص المطاطي وإصابة نتيجة الضرب".

خلال الاحتجاج، بث المحتجون اغانيَ عبر سماعات كبيرة وهتفوا شعارات وطنية، بينما ردّ المستوطنون الذين سبق أن استولوا على أحد المنازل في الحي بأغان عبرية.

يقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية، قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يستولى مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح، بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل.

لكن إسرائيل لا تقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.

وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليًا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيًا آخرين، وفقًا لمنظمة السلام الآن.

وتقول العائلات إن خطر الإخلاء يتهدد وبشكل عام نحو 500 فلسطيني.

وكان الأردن قد أقام في حي الشيخ جراح مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجِّروا عام 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك.

وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإن الوثائق تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح هُجِّرت بسبب حرب عام 1948.

ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم على 300 ألف نسمة.