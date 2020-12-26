الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على متظاهرين أحرقوا صور نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، 3 متظاهرين خلال احتجاجات خرجت قرب مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن آلاف المتظاهرين خرجوا في مناطق أبرزها قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، إضافة لـ«تل أبيب»، فيما أشعل المتظاهرون، النيران وأحرقوا صورا لـ«نتنياهو».

وذكرت «معاريف»، أن المتظاهرين طالبوا نتنياهو بالاستقالة؛ بسبب تهم الفساد التي تلاحقه، ولسوء إدارة الحكومة الإسرائيلية لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الشرطة اعتقلت 3 متظاهرين من بين مئات المحتجين، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن المتظاهرين حاولوا إغلاق مدخل مقر إقامة نتنياهو.

ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل في 23 مارس المقبل، أثر حلّ الكنيست الإسرائيلي«البرلمان» في الأسبوع الماضي، بعد فشل الائتلاف الحكومي بإقرار الميزانية بسبب خلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

من جانبه، قال نتنياهو على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الهدف هو تطعيم 150 ألف إسرائيلي يوميًا بحلول نهاية الأسبوع المقبل، مما يشكل رقمًا قياسيًا عالميًا.

وأضاف نتنياهو، أنه في غضون 30 يومًا، سيتم تطعيم 4.5 مليون إسرائيلي وعند استكمال المرحلة، ستستطيع إسرائيل الخروج من أزمة كورونا خلال 30 يومًا.

واوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة أخرى، إن إسرائيل مقبلة على حملة لقاحات هائلة منقطعة النظير حول العالم، داعيا الإسرائيليين الالتزام بتعليمات الإغلاق للسماح بأن تكون إسرائيل أول من يخرج من الأزمة من بين دول العالم.

وفي سياق آخر، قال نتنياهو، اليوم، إن وفدا مغربيا سيزور إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية