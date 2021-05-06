«التنمية المحلية» تكشف موعد غلق السينمات في العيد

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن غلق دور السينما والمسارح سواء داخل المولات التجارية أو خارجها في أيام عطلة عيد الفطر المبارك في التاسعة مساء، إعمالا بالقرارات الحكومية التي أعلنتها اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا أمس الأربعاء

وبحسب مصدر في وزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، فإن قرارات الغلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، والمقصود بما يماثلها أي منشأة تقدم خدمات جماهيرية وعروض فنية ستكون غلقها 9 مساء وذلك حتى 21 مايو، لمنع أي تجمعات حرصا على تقليل الإصابات خلال الفترة المقبلة.

الحكومة تؤكد تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات

في حين، شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على تطبيق غرامات عدم إرتداء الكمامات للحد من إنتشار الإصابة بالمرض وبما يضمن سلامة المواطن وأسرته والمجتمع أجمع خلال تلك الظروف التى تمر بها الدولة والعالم أجمع.

وجدد وزير التنمية المحلية مناشدته للمواطنين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة، في إطار التعامل مع فيروس كورونا وعلى رأسها تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات.

إغلاق كامل للحدائق في العيد

وسيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال أجازة العيد ، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية ، وكذا السماح بصلاة العيد و التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.