«الصحة»: سنصل لـ1200 إصابة يومية بفيروس كورونا خلال أسبوعين

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك ارتفاع حقيقي في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال هذه الأيام، وهناك توقعات بالزيادة أيضا مستمرة لمدة أسبوعين على الأقل، لافتا إلى أن الارتفاع الذي يشهده المنحنى الوبائي لفيروس كورونا متوقف على سلوكيات المواطنين وتحركاتهم.

توقعات بزيادة أعداد إصابات كورونا اليومية

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك حالة استهتار من قبل المواطنين بالفيروس خلال هذه الموجة، رغم أنها الأعنف والأشرس، موضحا أن محافظتي القاهرة والجيزة تشهد حالة من ارتفاع إصابات فيروس كورونا، لافتا إلى أن التجمعات والزيارات العائلية وكذلك الخروجات الرمضانية، ساهمت في ارتفاع أعداد المصابين رغم التحذيرات المتتالية من الوزارة للمواطنين قبل دخول الشهر الكريم، لافتا إلى أن هناك تزاحم وتكدس من قبل المواطنين بمناسبة العيد وشراء المستلزمات الخاصة به، وهذا أمر أخر يجب أخذه في الاعتبار، لأن المتحكم في المنحنى الوبائي هو المواطن، «احنا بنضغط على المنظومة الصحية بدون داعي رغم توافر أماكن تصل إلى 47% داخل المستشفيات».

وتابع، أن ذروة انتشار الفيروس خلال أسبوع وسنصل إلى تسجيل 1200 و1500 إصابة يوميا، وستستمر حتى شهر يونيو، ثم تعود الموجة في الانكسار في شهر يوليو، لافتا إلى أن سيناريو الهند ليس بعيد عن مصر، وفي حال حدوثه يجب أن نتوقع أن ترتفع الإصابات بشكل أكبر، «يعني الرقم 1200 هيكون الضعف مثلا»، لذا لا بد من اتباع التعليمات والضوابط الاحترازية للوقاية من الفيروس، والعودة مرة أخرى للتعامل بذكاء للسيطرة على الفيروس والمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، وإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس، وتلقي كافة استفساراتهم.