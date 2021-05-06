تكريم الأمهات المثاليات بشركة مياه القليوبية
كتب:
حسن صالح
02:14 م | الخميس 06 مايو 2021
جانب من التكريم
كرّم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، صباح اليوم الخميس، الأمهات المثاليات، مؤكدا أن التكريم يأتى امتناناً واعتزازاً بالأم والمرأة العاملة ودعمها لدورها وتضحياتها ومشاركتها الفعالة فى تنمية وبناء الوطن من خلال العطاء والتفاني الذى لا ينضب، مضيفا أن المرأة تلعب دورًا حيويًا وفعّالًا فى بناء المجتمع فهى اللبنة الأساسية فيه وهى كالبذرة الّتى تنتج ثمارًا تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها .
شملت فاعليات الحفل تكريم كلاً من «فاطمه فوزى مرسى بشبرا الخيمة، ناديه محمد إبراهيم بشبين القناطر ، صفاء محمد كامل بجنوب الخانكة ، نجوى عبدالحميد بالقناطر الخيرية»، وتسليم شهادات تقدير للأمهات المثاليات تقديراً لدورهن طوال حياتهن مع أسرهن، وذلك التكريم جاء من خلال اختبارات تم الإشراف عليها من خلال اللجنة المشرفة على تقييم الأمهات، من خلال معايير محددة وقصة الكفاح مع الأسرة ومستوي مؤهل الأبناء
في وقت سابق، قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التى شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.
وأوضح ان الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، وأكد انه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها، وأشار إلى أن القافله قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة «حياه كريمة».
وأكد أن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكواهم واستفساراتهم و الأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.