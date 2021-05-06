تكريم الأمهات المثاليات بشركة مياه القليوبية

كرّم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، صباح اليوم الخميس، الأمهات المثاليات، مؤكدا أن التكريم يأتى امتناناً واعتزازاً بالأم والمرأة العاملة ودعمها لدورها وتضحياتها ومشاركتها الفعالة فى تنمية وبناء الوطن من خلال العطاء والتفاني الذى لا ينضب، مضيفا أن المرأة تلعب دورًا حيويًا وفعّالًا فى بناء المجتمع فهى اللبنة الأساسية فيه وهى كالبذرة الّتى تنتج ثمارًا تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها .

شملت فاعليات الحفل تكريم كلاً من «فاطمه فوزى مرسى بشبرا الخيمة، ناديه محمد إبراهيم بشبين القناطر ، صفاء محمد كامل بجنوب الخانكة ، نجوى عبدالحميد بالقناطر الخيرية»، وتسليم شهادات تقدير للأمهات المثاليات تقديراً لدورهن طوال حياتهن مع أسرهن، وذلك التكريم جاء من خلال اختبارات تم الإشراف عليها من خلال اللجنة المشرفة على تقييم الأمهات، من خلال معايير محددة وقصة الكفاح مع الأسرة ومستوي مؤهل الأبناء

في وقت سابق، قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التى شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.

وأوضح ان الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، وأكد انه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها، وأشار إلى أن القافله قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة «حياه كريمة».

وأكد أن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكواهم واستفساراتهم و الأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.