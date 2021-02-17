«مياه القليوبية» ترفع تراكمات الأمطار بالطريق الزراعي والأنفاق

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية؛ مياه الأمطار المتراكمة بالأنفاق والميادين والشوارع بمدن المحافظة وطريق مصر الإسكندرية الزراعي.

وأشار المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بكل فروع الشركة طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لموجة الطقس السيئ يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي نفس السياق صعقت الكهرباء «جاموسة» أثناء سيرها بجوار عامود إنارة في قرية نوى دائرة مركز شبين القناطر بسبب وجود ماس في العامود بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار؛ وتم إخطار إدارة الكهرباء التي فصلت التيار الكهربائي عن القرية بالكامل وتم سحب الجاموسة.

كما تسببت الموجه في سقوط باكيتين حديد وعمود إنارة بكوبري المظلات التابع لحي غرب شبرا الخيمة، وأشار حي غرب شبرا الخيمة إلى أنه تم على الفور إخطار محافظ القليوبية؛ وتم التواصل مع هيئة الطرق والكباري، لإصلاح ذلك العطل.

وأضاف الحي في بيان له أنه تم غلق الطريق الداخلي من كوبري المظلات لشبرا الخيمة، حتى الانتهاء من العطل، منوها إلى أنه لا يوجد خسائر بشرية وجارٍ حاليا الإصلاح وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وفي سياق متصل رفعت القليوبية حالة التأهب على مستوى المحافظة في جميع القطاعات وشركة مياه المحافظة، تحسبا للأمطار، وفق توقعات الأرصاد الجوية التي حذرت من هطول الأمطار، وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار في الميادين.

من جانبه، شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية؛ والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق؛ مشددًا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات.