أسعار صيانات «إم جي ZS» حتى 100 ألف كيلو

يواجه الكثيرين من أصحاب السيارات، خاصةً المركبات الجديدة سارية الضمان، بعض الصعوبات في معرفة أسعار الصيانة الدورية، وهو ما قد يدفعهم إلى إجراء الصيانة خارج الوكيل الرسمي، الأمر الذي يتسبب في خروج السيارة من الضمان.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار صيانة سيارة ميتسوبيشي «إم جي ZS»، بدايةً من 10 آلاف حتى 100 ألف كيلومتر.

- صيانة الـ10 آلاف كيلو بسعر 1.437 جنيه.

- صيانة الـ20 ألف كيلو بسعر 2.304 جنيه.

- صيانة الـ30 ألف كيلو بسعر 1.831 جنيه.

- صيانة الـ40 ألف كيلو بسعر 3.053 جنيه.

- صيانة الـ50 ألف كيلو بسعر 1,437 جنيه.

- صيانة الـ60 ألف كيلو بسعر 5.212 جنيه.

- صيانة الـ70 ألف كيلو بسعر 1.437 جنيه.

- صيانة الـ80 ألف كيلو بسعر 3.884 جنيه.

- صيانة الـ90 ألف كيلو بسعر 1.831 جنيه.

- صيانة الـ100 ألف كيلو بسعر 3.638 جنيه.

مواصفات إم جي ZS

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم راقٍ، ومزوَّدة بمحرّك سعة 1.3 لتر بشاحن توربيني قوّة 160 حصان، يولّد عزمًا أقصى قدره 230 نيوتن/ متر، ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 9.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/ ساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالى 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

وتتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان، منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أسعار إم جي ZS

وتتوفر السيارة في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وأسعارها كالآتي.

1- أتوماتيك CLASSIC 2021 بسعر 260 ألف جنيه.

2- أتوماتيك COMFORT 2021 بسعر 275 ألف جنيه.

3- أتوماتيك/ فارهة 2021 بسعر 293 ألف جنيه.