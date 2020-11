إم جي MG تزيح الستار عن أيقونتها الجديدة MG HS الجديدة

أزاحت MG الستار عن أيقونتها الجديدة MG HS السيارة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، لتواصل المنصور إم جي أوتوموتيف، مسلسل المفاجآت الذي بدأته منذ قرابة الـ3 سنوات لعشاق العلامة البريطانية العريقة في مصر.

ويأتي تقديم MG HS في توقيت يعبر عن التحدي وقوة الإرادة ويجسد قدرة MG على تلبية احتياجات عملائها في أي وقت مهما كانت الظروف، ففي الوقت الذي تعاني فيه عدة علامات من طول قوائم الانتظار، تقوم MG بتقديم سيارة جديدة، وبمعاينة السيارة HS تجد أنها امتداد لفلسفة MG والمنصور في تقديم سيارات تضم أكبر الإمكانيات وأفضل الخامات بسعر يفوق المنافسين.

وحصلت HS على تصميم عصري أنيق يتميز بمنحنيات وخطوط انسيابية على جانبي السيارة ما يمنحها مظهرا جذابا وأنيقا إضافة إلى تسهيل مرور الهواء على جانبي السيارة في السرعات العالية، وتأتي واجهة السيارة بإضافات من الكروم وشبكة كبيرة الحجم ومصابيح ليد ومصابيح ضباب، فيما حصلت على خلفية كلاسيكية تحمل طابعا هادئا.

واعتمدت MG في سيارتها HS على أجود الخامات العالمية في صناعة السيارات، ولذلك فقد تم إختيار الخامات الخاصة بمقصورة قيادة HS MG بعناية، وهو ما يشعرك بالفخامة بمجرد دخولك إلى السيارة، فكل جزء من أجزاء المقصورة يتمتع بالرفاهية بدءأ من الكراسي الرياضية المكسوة بالجلد ومرورا بالتابلوه الفاخر ولوحة العدادات الفريدة وناقل الحركة المطعم بالجلد ووصولا إلى عجلة قيادة أنيقة مصنوعة من الجلد أيضاً، والعديد من التفاصيل التي ستبهرك داخل مقصورة القيادة.

MG HS الوحيدة في فئتها بهذه الخصائص

جاءت MG HS لتعيد للأذهان مفهوم السيارات الرياضية متعددة الاستخدام كما هو، فقد اعتمدت في صناعتها على تكنولوجيا غير موجودة في هذه الفئة، وتحتوي السيارة على مقاعد رياضية وهي الوحيدة التي تتمتع بنظام سوبر سبورت من بين جميع السيارات في فئتها وتضم أيضا نظام المساعدة على الخروج من الركن وهو النظام الذي لا يتوافر إطلاقا في سيارات داخل هذه الشريحة السعرية.

ويعمل النظام على تنبية قائد السيارة في حالة قدوم سيارات من الجانبين عند خروجه من مكان الركن.

وتكتمل المنظومة المتفردة لـ MG HS بنظام تحذير فتح الأبواب، وهو عبارة عن مستشعر خاص يعمل على تحذيرك من فتح الأبواب في حالة مرور سيارات بالجوار، وهذا النظام يتواجد في السيارات الفارهة فقط.

MG HS... تجمع بين قوة الأداء والرفاهية

تتميز MG HS بأنها تجمع بين قوة الأداء وروعة التصميم وأيضا الرفاهية التامة لقائد السيارة ومن معه ويتجلى ذلك من خلال المحرك وناقل الحركة والتصميم الرياضي وباقة كبيرة من الكماليات ووسائل الأمان التي سنتعرف عليها من خلال الجدول التالي:

SPECIFICATIONS Luxury LFC Edition

المواصفات الأبعاد Dimensions Length/Width/Height (mm) 4574 x 1876 x 1685 المقاسات (الطول x العرض x الارتفاع) (مم)Wheelbase (mm) 2720 قاعدة العجلات (مم)Kerb weight (kg) 1550 وزن السيارة بدون حمولة (كج)Luggage capacity(L) 463-1287 سعة الشنطة (لتر)Fuel tank capacity(L) 55 سعة خزان الوقود (لتر) المواصفات Power PerformanceEngine 1.5L TURBO المحركMax Power (hp) 169/5600 الحد الأقصى للقوة (حصان)Max Torque (N.m) 250/(1700-4400) الحد الأقصى للعزم (نيوتن. متر )Transmission 7 Speed TST ناقل حركة أوتوماتيكالامان SafetyESP (Electronic Stability Program) • • نظام ثبات إليكترونيBrakes System (ABS+EBD+CBC+TCS+VDC+HAZ+HHC+BDW+ARP+HDC) • • أنظمة الفرامل و الأمانHill-start Assist Control • • نظام زيادة التحكم في المطالعTPMS (Tire Pressure Monitoring System) • • نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطاراتElectric Park Brake + Auto Hold • • فرامل يد اليكترونية + نظام الفرامل المؤقتEngine Immobilizer • • نظام مانع للسرقةBlind Spot Detection • • نظام مراقبة النقط العمياء بالسيارةDoor Opening Warning • • نظام التحذير عند فتح الأبواب في حالة مرور سيارة قريبةLane Change Warning • • نظام التحذير عند الانحراف عن الحارة المرورية في حالة مرور سيارة قريبةRear Cross Traffic Alert • • نظام التحذير عند الرجوع بالسيارة في حالة مرور سيارة قريبة6 Airbags • • 6 الوسائد الهوائيةAutodimming Inner Rear View Mirror • • مرآة ذاتية التعتيمRear ISOFIX child fitting • • مواصفات الأمان لمقعد الأطفال التجهيزات الخارجية ExteriorLED High Beams • • مصابيح ليد اماميةAuto Headlamps Function (Light Sensing) • • تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيكياًSequential Side Repeaters (Front & Rear) • • إشارات جانبية متحركة (أمامية و خلفية)LED Day Time Running Lamps • • مصابيح إضاءة نهاريةFront & Rear Fog Lights • • مصابيح شبورة أمامية و خلفيةLED Tail Lights • • مصابيح ليد خلفيةOutside Electrically Foldable & Adjustable Mirrors • • ضم و ضبط المرايات الخارجية كهربائياًHeated Side Mirrors • • سخانات بالمريات الجانبيةAdjustable Power Opening Tailgate • • فتح باب الشنطة اوتوماتيكياًRear Parking Sensors • • حساسات خلفية للركنRear Parking Camera • • كاميرة خلفية للركنSport Twin Exhausts • • فتحات شكمان مزدوجةRims 18" Alloy Wheels جنوطTires 235/50 R18 مقاس الإطاراتالتجهيزات الداخلية InteriorDual Zone Automatic AC • • تكييف أوتوماتيك ثنائى التحكمAutomatic Air Purifier (Anti Bacteria, Viruses, Odours & Pollutant) • • منقي للهواء من البكتيريا ,الفيروسات ,الروائح و التلوثRear Air Conditioner Vent • • مخارج تكييف خلفيةCooling Arm Rest Box • • ثلاجة بمسند الذراع الاماميMultifunction Steering Wheel • • عجلة قيادة متعددة الوظائفCruise Control • • مثبت سرعةKeyless Entry & Keyless Start/Stop Button • • مفتاح زكي لدخول السيارة وتشغيلها5 Driving Modes (Normal, Eco, Custom, Sport & Supersport) • • 5 أنظمة قيادة مع تغيير لون العداداتSuper Sport Button in the Steering Wheel • • زر نظام القيادة الرياضية بعجلة القيادةMetal Sport Pedals • • دواسات رياضية معدنيةLeather Sport Trophy Seats • • مقاعد جلد رياضيةLeather Steering Wheel • • عجلة قيادة جلدHeated Front Seats (Driver & Passenger) • • سخانات في الكراسي الأماميةPaddle Shifters • • بدالات لنقل الحركة في عجلة القيادة12.3'' Virtual Customized Cockpit • • شاشة عدادات ذكية 12.3 بوصةInfotainment 10.1" Touch Screen + 6 Speakers • • شاشة عرض 10.1 بوصة ملونة تعمل باللمس + 6 سماعاتInkaLink Media System(Apple CarPlay + Android Auto) • • نظام InkaLink Media System للربط الهاتف بالسيارة (Apple CarPlay + Andriod Auto)4 USB • • USB 4Angle Adjustable Rear Seat • • تعديل زاوية المقاعد الخلفية60/40 Split Folding Rear Seat • • طي منفصل للمقاعد الخلفية6- Ways Electrical Adjustable Driver Seat • • تعديل وضع الكرسي الأمامي للسائق (6 اتجاهات) كهربائياً4- Ways Electrical Adjustable Passenger Seat • • تعديل وضع الكرسي الأمامي للراكب (4 اتجاهات) كهربائياًMulti-Color Adjustable Ambient Light • • إمكانية ضبط الإضاءة الليد داخلياً مع نظام القيادةRear Armrest with Cup Holder & Storage Compartment • • مسند يد خلفي بحامل اكواب و صندوق تخزينAdjustable Panoramic Sunroof • • سقف بانوراما قابل للفتحSport Leather Red Interiors • فرش رياضي داخلي احمرLiverpool Branded • ليفيربول

6 YEARS WARRANTY / 150,000 KM "Whichever comes first"ضمان 6 سنوات / 150,000 كم ايهما اقرب

MG HS LIVERPOOL..

إصدار خاص لعشاق النادي الإنجليزي المميز في MG HS أنك تستطيع الإستمتاع بكافة وسائل الامان والرفاهية من خلال فئة واحدة في السيارة والتي تحتوي على مجموعة وسائل الأمان كاملة وأيضا باقة كبيرة من الكماليات ، إضافة إلى إصدار خاص من السيارة تتسم مقصورة القيادة فيه بألوان وحليات خاصة بنادي ليفربول داخليا وخارجيا.

HS .. أمان تام لك ولأسرتك

تهتم MG بعناصر الأمان كأحد أبرز مكونات السيارة ، فتجد أن MG HS تحتوي على 6 وسائد هوائية ، وفرامل ABS و ونظام الثبات الإلكتروني EBS وفرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأيضا مواصفات الأمان لمقعد الأطفال ، كل هذه المواصفات وضعتها MG في سيارتها الجديدة لتحقيق الأمان التام لك ولأسرتك ، وهو ما جعلها تحصد خمس نجوم في إختبارات الـ((EURO - NCAP وهي الشهادة الخاصة بإختبارات الأمان للسيارات في أوروبا.