مذكرة تفاهم بين بنك مصر و«MoneyFellows» للجمعيات الإلكترونية

وقّع بنك مصر مذكرة تفاهم مع شركة «MoneyFellows» للخدمات الإلكترونية، اليوم الخميس، من شأنها أن تسهم في توسع خدمات الشركة وتوفير المزيد من الخدمات المالية الإلكترونية، وتسهيل طرق الدفع الإلكتروني، وزيادة الثقة بين المستخدم والتطبيق.

ويقوم بنك مصر، بموجب الاتفاق، بتقديم خدمات الدفع الخاصة به، وتيسيرها لمستخدمي «MoneyFellows»، كما سيقوم بتوفير وسائل للتحصيل التي يحتاجها مستخدمو الجمعيات الإلكترونية، بالإضافة إلى قيام الطرفين بالعمل معاً، على اكتشاف ووضع إطار للعمل، يخدم عملاء «MoneyFellows»، وتحديد خارطة طريق توفر للمستخدمين أنسب الحلول وأسهلها، سواءً للجمعيات أو الخدمات الأخرى، التي ستنتج عن ذلك التعاون.

ويشمل الاتفاق تقديم حزمة من منتجات الدفع والتحصيل، ففي مجال المدفوعات يقوم بنك مصر بتقديم خدمة المدفوعات الإلكترونية، التي تمكن عملاء الشركة من سداد المبلغ المستحق إلكترونياً بالبطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، عن طريق رمز الاستجابة السريع (QR Code).

جاء توقيع هذا البروتوكول إيماناً من بنك مصر بأهمية التكنولوجيا، التي أصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجي الهائل أمراً في غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها، بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.

وشهدت شركة «MoneyFellows» تطوراً ملحوظاً خلال الـ4 سنوات الأخيرة، حتى وصل عدد مستخدميها إلى أكثر من مليون مستخدم، كما استطاع التطبيق لفت انتباه العديد من المستثمرين، حتى وصل إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 6 ملايين دولار، ومن خلال التطبيق، يستطيع المستخدم الاشتراك في الجمعية المناسبة لاحتياجاته عن طريق تحديد المبلغ والمدة وميعاد القبض، وطريقة دفع واستلام الجمعية، كما توفر الشركة أيضاً خدمات متعددة عن طريق الجمعيات، لتوفير خدمات مالية متكاملة لمستخدمي التطبيق.

وأوضح إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن هذا التعاون سيكون بمثابة نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا المالية، وإسهام كبير في توسع وانتشار خدمات التطبيق، وتوثيقاً لمدى تعاون بنك مصر مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمهما للتحول الرقمي، ومساندة غير المتعاملين مع البنوك والجهات المصرفية، كما يعد تأكيداً لمدى التزام بنك مصر وإصراره على دعم مختلف الجهات، والمنصات المالية الإلكترونية، ومواكبته لمتطلبات العصر، والتحول الإلكتروني، وتشجيعه على توسيع وانتشار تلك الخدمات، وانتشار الاقتصاد الرقمي بشكلٍ عام.

ومن جانبه، قال أحمد وادي، الرئيس التنفيذي لشركة «MoneyFellows» إن التعاون مع هيئة بنكية بحجم وقوة بنك مصر، يُعد «خطوة فارقة» في تاريخ الشركة، وأضاف أنه «مما لا شك فيه، هذا التعاون سيتيح لنا توفير المزيد من الخدمات، وتحسين الخدمات المتوفرة».

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على تبني مفهوم التحول والابتكار الرقمي، كركيزة أساسية، يستند عليها في إدارة أعمال البنك، حيث أنه لابد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، التي أصبحت حاجة ملحة، مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية.

وتُعد الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيسهم بصورة أكبر في تحسين الخدمات المصرفية والمالية، كما أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو، وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.

ويحرص بنك مصر على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات، التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، كما يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته، والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه.