«شوقي» يعتمد جدول امتحان الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان الدور الأول 2021 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إن الامتحانات تبدأ يوم السبت الموافق 2021/5/29 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/8، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر، بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية.