القوائم المبدئية لمرشحي مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

أعلنت اللجنة المٌشكلة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، عن القوائم المبدئية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، للفترة من 2021 وحتى 2024.

وتضم القوائم 5 مرشحين عن شركات السمسرة في الأوراق المالية، ومرشحين عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من غير شركات السمسرة، ومرشح واحد عن الشركات المقيدة في البورصة.

وأعلنت اللجنة، المٌشكلة بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 589 لعام 2021، عن القوائم المبدئية، وتتضمن:

قائمة شركات السمسرة

القائمة الأولى تضم شركات السمسرة وهي كتالي:

- شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، يمثلها المرشح أسامة محمد محمد شومان العضو المنتدب.

- الشركة الوطنية للسمسرة والأوراق المالية، يمثلها المرشح ياسمين إدوارد أنيس جبرائيل رئيس مجلس الإدارة.

- شركة الفتح لتداول الأوراق المالية، يمثلها المرشح سامح محمد إمام مبروك، رئيس مجلس الإدارة.

- شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، يمثلها علي عبد الكريم علي، العضو المنتدب.

- شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، يمثلها دينا عبد اللطيف يوسف، نائب رئيس مجلس الإدارة.

قائمة شركات الأوراق المالية

وتأتي القائمة الثانية وتضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من غير شركات السمسرة، وتشمل:

- شركة مصر للاستثمارات المالية، يمثلها زينب خليل إسحاق، العضو المنتدب.

شركة حلوان القابضة للاستثمارات المالية، يمثلها رنا أحمد محمود خضر، العضو المنتدب.

قائمة شركات الأدوات المالية

أما عن القائمة الثالثة، فتضم الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البوصات المصرية، ممثلة في مرشح وحيد:

- البنك المصري لتنمية الصادرات، يمثله مرفت زهدي السيد سلطان، رئيس مجلس الإدارة.

وكان صندوق حماية المستثمر قد أعلن الأحد قبل الماضي، عن فتح باب الترشح لممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية لعضوية مجلس الإدارة.

وصندوق حماية المستثمر هو كيان قانونى خاص أنشئ بغرض تعويض المضارين نتيجة ممارسات شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى أسواق الأوراق المالية.