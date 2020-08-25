رئيس هيئة الرقابة المالية: نرى تفعيلا بارزا للشباب في كل قطاعات الدولة

شارك الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لجان المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي بدأت السبت الماضي واستمرت على مدار 4 أيام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال عمران إنها الزيارة الأولى له للأكاديمية والبداية مبشرة جدًا، وما شاهدته فاق التوقعات، وخاصةً ما عرفته عن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، فهو يؤهل العاملين في القطاعات المختلفة للدولة لتولي مناصب قيادية.

وأضاف أن هناك تجارب مماثلة في دولتي فرنسا وسنغافورة، حيث لا بد لأي شخص قبل أن يتولى منصبا قياديا أن يجتاز دورة في علوم الإدارة؛ لذلك أرى في الأكاديمية بادرة جيدة جدًا.

وتابع أنه بعد مرور عقد من الزمان سنحتفل بهذا البرنامج وسنرى تفعيلا بارزا للشباب في قيادات كثيرة تدير العديد من النواحي والقطاعات المهمة داخل أجهزة الدولة.

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة ما يجعلهم قادرين على تبوؤ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.